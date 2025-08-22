Olvídate del Samsung S24 FE, este celular es más barato: procesador PREMIUM, batería de 6,500mAh y pantalla AMOLED 1,5K

Xiaomi lo ha vuelto a hacer y su familia POCO, una vez más, está delante de todos en cuanto a pantalla y rendimiento, ya que el POCO F7 viene con un procesador casi igual al del Samsung S24 Ultra, todo ello por un precio imposible de imaginar por lo accesible que es.

POCO F7: pantalla, procesador y batería

El POCO F7 tiene 215,7 gramos, una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con una gran resolución 1.5K de 2,772 x 1,280 píxeles, con 447 de densidad de píxeles por pulgada, acompañado de una notable fluidez con sus 120 hercios, un brillo máximo increíble con sus 3,200 nits, protección anticaídas Gorilla Glass 7i y resistencia acuática IP68.

En cuanto al rendimiento, este celular nos presenta un procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, el cual va sobrado con videojuegos pesados, pero también con la multitarea, todo sin reinicios imprevistos . Asimismo, su RAM es de 12GB con LPDDR5X, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB con tecnología UFS 4.1.

Sobre la autonomía, el POCO F7 cuenta con una voluminosa batería para dos días de 6,500mAh, acompañado de carga rápida de 90W, así como carga inversa de 22,5W, por lo que estará listo al 100 por ciento en unos 30 minutos

POCO F7: foto y video

Si bien los POCO nunca han brillado en el apartado fotográfico, el POCO F7 dio un buen salto tecnológico con su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un gran angular de 8 megapíxeles y frontal de 20 megapíxeles.

Por su parte, el video puede grabar en un máximo de 4K a 60fps, solo en la principal, en el ultra gran angular va en 1080p a 30fps, mientras que la delantera lo hace a 1080p a 60fps.

POCO F7: sistema operativo

El POCO F7 viene con HyperOS 2 basado en Android 15 como sistema operativo, incluyendo una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al software, pero de 6 años para lo que son los parches de seguridad.

POCO F7: precio

Si te quiere comprar este 2025 POCO F7, en México lo adquieres desde los 6,889 pesos; en Perú desde los 1,999 soles; en Colombia 2,079.900 pesos; en España desde los 449 euros (Amazon).