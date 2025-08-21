- Hoy:
Los mejores 5 celulares Xiaomi gama media más potentes y a buen precio para comprar en 2025
Xiaomi tiene muchos celulares en la gama media, por lo que a continuación te mostramos los más completos y poderosos, los cuales son una gran opción de compra.
Xiaomi es una de las marcas líderes en el sector tecnológico por diversas razones, sabiendo tomar el lugar que Huawei dejó vacío tras recibir las sanciones de Estados Unidos, por lo que en la actualidad cuenta, hablando del mercado de celulares, con un catálogo enorme orientado a públicos muy diversos.
Por ello, a continuación, nos vamos a enfocar en 5 móviles Xiaomi de gama media los que no solo sobresalen por sus precios accesibles, sino también por lo potentes que son en apartados claves como la pantalla, batería y procesador, pero también con buenos resultados en sus cámaras fotográficas.
POCO F7
El POCO F7 viene con pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles, 447 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 120 hercios (Hz), brillo máximo de 3,200 nits, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, RAM de 12GB, memoria interna (ROM) de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 8MP, frontal de 20MP. Batería de 6,500mAh, carga rápida de 90W, carga inversa de 22,5W. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus tiene pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,720 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, brillo máximo de 3,000 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 5,110mAh, carga rápida de 120W. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2MP; frontal de 20MP. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
El Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus trae pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 1,800 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador MediaTek 7200 Ultra, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 8MP, macro de 2MP, frontal de 16MP. Software MIUI 14 basado en Android 13. Resistencia acuática IP68
POCO X7 Pro
El POCO X7 Pro cuenta con pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 3,200 nits, Dolby Vision, protección Corning Gorilla Glass 7i. Procesador MediaTek DImensity 8400 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROM 256GB/512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 90W. Cámara principal de 50MP con OIS, gran angular de 8MP; frontal de 20MP. Software HyperOS 2 basado en Android 15. Resistencia acuática IP68.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
El Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G posee pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K de 2,712 x 1,220 píxeles, tasa de refresco de 120HZ, brillo máximo de 3,000 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador MediaTek DImensity 7300 Ultra, RAM de 8GB/12GB, ROm de 256GB/512GB. Cámara principal de 200MP con OIS, gran angular de 8MP; macro de 2MP, frontal de 20MP. Batería de 5,110mAh, carga rápida de 45W. Software HyperOS basado en Android 14. Resistencia acuática IP68.
