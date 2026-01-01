Este Motorola de 'madera' es tan potente como un iPhone y cuesta menos: chip GAMER, 12GB RAM, 512GB y cámaras 4K
El Motorola Edge 60 Pro es un teléfono ultra delgado y potente. Está diseñado en cuero vegano, tiene batería infinita y cámaras de nivel profesional.
Para este 2026, Motorola promete dominar el mercado de los smartphones con sus nuevos teléfonos, los cuales no solo tienen un diseño innovador, sino también gran potencia al mejor precio posible.
Hace solo algunos meses, Motorola presentó al mundo uno de sus teléfonos más potentes, el Motorola Edge 60 Pro, un equipo que está hecho con cubierta de 'madera' y que combina un procesador TOP, cámaras de nivel cinematográfico, batería de larga duración y un precio bastante accesible para todo lo que ofrece. ¿Quieres conocer a detalle este nuevo Android de gama alta? Aquí todo lo que debes de saber antes de comprarlo en 2026.
PUEDES VER: iPhone 16 Pro Max: qué precio tendrá en 2026 el teléfono de TITANIO con cámaras 4K y procesador A18 Pro de Apple
Pese a ser un teléfono que solo cuesta 1909 soles, es decir unos 500 dólares, este Motorola Edge 60 Pro es realmente muy TOP y te ayudará en casi cualquier tarea que necesites.
Si hablamos de pantalla, este Motorola llega con panel pOLED o plastic OLED, un display con diagonal de 6.67 pulgadas, resolución SuperHD de 1220 pixeles, 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 4500 nits.
La potencia de este Motorola Edge 60 Pro llega con el chip MediaTek Dimensity 8350 Extreme, 12GB de RAM, 512GB de memoria, 6000 mAh de batería y una carga 80W por cable y 15W de carga inalámbrica.
Este es el Motorola Edge 60 Pro. Foto: Motorola
Pero, el atributo más importante de este Motorola premium es su juego de cámaras que está compuesto por 50MP con OIS, 50MP gran angular, 10MP telefoto y selfie de 50MP. No solo te permite grabar en 4K a 60fps, sino que tus fotografías saldrán en alta calidad tanto de día como de noche.
Sin duda alguna, el Motorola Edge 60 Pro es uno de los mejores teléfonos para este 2026 no solo por su diseño de 'madera', sino también por su gran potencia y capacidad elevada.
- 1
iPhone 16 Pro Max: qué precio tendrá en 2026 el teléfono de TITANIO con cámaras 4K y procesador A18 Pro de Apple
- 2
Empieza el 2026 con este gama alta de Samsung que tiene procesador TOP, cámaras que graban en 8K y precio reducido
- 3
Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90