No será un teléfono GAMER, pero tiene pantalla 120Hz, 512GB, chip Dimensity 7300 y 6700 mAh: todo por $250
El Motorola G86 Power es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos. No solo tiene batería que dura 3 días, sino que su rendimiento es ideal para videojuegos.
Los teléfonos de Motorola se han convertido en los equipos más buscados, puesto que no solo tienen la potencia de un equipo GAMER, sino son bastante económicos y tienen un diseño premium.
Este 2025, la firma con capitales chinos presentó el Motorola G86 Power, uno de los teléfonos de gama media más potentes, no solo por su potente batería, sino también su procesador y cámaras TOP.
PUEDES VER: No solo graba en 4K, este Motorola de 'cuero' llega con chip Snapdragon, 512GB y pantalla de 120Hz
¿Qué características tiene el Motorola G86 Power? En primer lugar está provisto de una pantalla de tipo pOLED de 6.67 pulgadas con una resolución de 1220 x 2712 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco, un brillo máximo de 4500 nits y una protección Gorilla Glass 7i.
Si hablamos de potencia, debes saber que este teléfono llega con un procesador Dimensity 7300, acompañada de 8GB de RAM, 512GB de memoria, además de 6720 mAh con carga de 30W por cable.
Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola G86 Power llega con una cámara de 50MP Sony LYTIA con OIS, lente gran angular y macro de 8MP y selfie de 32MP. No solo podrás grabar en 4K en 30fps y 1080 pixeles a 120fps.
¿Qué precio tiene el Motorola G86 Power? Actualmente puedes comprar este teléfono por 1049 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 300 dólares.
