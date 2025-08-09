- Hoy:
Las 3 aplicaciones que funcionan como control remoto de televisores Samsung
Si tienes un televisor de la marca Samsung, es importante saber que en caso de pérdida del control remoto, puedes instalar una aplicación para reemplazarlo.
El avance de la tecnología ha hecho que algunos dispositivos físicos sean reemplazables con aplicaciones en dispositivos móviles. Este es el caso del control remoto de Samsung, que existen diferentes alternativas gratuitas y libre de publicidad. Esta guía completa te servirá para tener una mejor.
Aplicaciones que funcionan como control remoto en Samsung
Controlar tu televisor Samsung es posible a través de un dispositivo móvil. Si perdiste el equipo físico o están buscando más opciones avanzadas que no tiene tu control, puedes optar por instalar cualquiera de las tres mejores aplicaciones que sirven como control remoto.
MiRemoto
Aplicación ideal si lo que buscas es funciones básicas y es súper fácil de usar. Además, se puede usar con todo tipo de marcas de televisores y crear diferentes perfiles para cada televisor de la casa. Resulta ser una alternativa ideal para conectar a otros dispositivos electrónicos y está disponible para Android. Funciona a la perfección con televisores que capten señal infrarrojo y no presenta problemas si se trata de un modelo antiguo.Apps para usar como control remoto de Samsung. | Foto: Captura
Samsung SmartThings
Es la aplicación oficial de Samsung que sirve para controlar dispositivos inteligentes, incluidos los televisores Samsung de modelos de 2016 en adelante. Si buscas tener el ecosistema completo de Samsung, entonces esta será la mejor opción. Ofrece control completo de todas las funciones del televisor y se puede navegar sin problemas y de manera avanzada.
Control remoto universal
Una aplicación de control remoto universal que es capaz de soportar televisores Samsung y de otras marcas. Es ideal para hogares con diversos dispositivos y también funciona por señal Wi-Fi o infrarrojo. Con esta aplicación, tendrás el manejo del sistema de sonido y funciones avanzadas. Se puede descargar a través de la tienda de manera gratuita.
