iPhone 17: ¿Cuándo sale a la venta en los diferentes países de Latinoamérica?

Apple presentó de manera oficial sus nuevos dispositivos móviles, además de otros productos tecnológicos y cases. El iPhone 17 ha dejado grandes expectativas,

Cuándo sale a la venta el nuevo iPhone 17, Air, 17 Pro y 17 Pro Max en Perú, México, Argentina.
El Apple Event dejó claro que la marca está buscando renovar el diseño de sus teléfonos con una variedad bastante marcada. Este 9 de septiembre se presentó oficialmente del iPhone 17 que completa la familia con el Air, 17 Pro y el 17 Pro Max. Pronto, también estará disponible en Latinoamérica, en países como Perú, Chile, México y Argentina.

Los precios de los nuevos iPhone varían entre 799 dólares y 1199 dólares, pero esto podría variar según la región donde se compre el dispositivo móvil. Tras el lanzamiento, son miles de usuarios que se preguntan sobre cuándo estará a la venta el iPhone 17 en Latinoamérica. La compañía indicó que el 19 de septiembre empezará la venta general.

Cuándo sale a la venta el iPhone 17 en Latinoamérica

En México, Argentina y Colombia, son parte del grupo de países que formarán parte del lanzamiento durante las primeras fechas y estará disponible en sus cinco colores en la versión básica. Según el comunicado de Apple, estará disponible desde el viernes 26 de septiembre en otros 22 países excluyendo a Estados Unidos, pero no se especificó cuáles serán.

En el caso de otros países como Argentina o Perú, no se ha indicado la fecha en la que estará disponible el nuevo iPhone 17, Air, 17 Pro y el 17 Pro Max; sin embargo, la fecha aproximada del gran estreno en los lugares autorizados sería en octubre de 2025.

En ese sentido, se espera que todos los países de Latinoamérica puedan empezar las ventas del iPhone 17 máximo durante el mes de octubre. Recordemos que este dispositivo móvil tiene varios cambios en cuanto a su diseño.

