¿Cuándo sale el iOS 26 oficial y qué equipos son compatibles?

Durante el Apple Event donde se presentó los nuevos modelos del iPhone 17, también se anunció el lanzamiento oficial del sistema operativo iOS 26. La fecha es más pronto de lo que crees

Apple anunció sus nuevos modelos de iPhone, lo que quiere decir que la llegada del nuevo iOS está a la vuelta de la esquina. Con esto, se confirma la llegada de las nuevas funciones de iOS 26 en la mayoría de los modelos.

Fecha de lanzamiento del iOS 26

Es oficial y se confirmó que el lanzamiento oficial del iOS 26 será el lunes 15 de septiembre en todo el mundo. Los usuarios deben verificar contar con espacio suficiente para instalar el sistema operativo, además de verificar si es compatible.

Dispositivos compatibles con el iOS 26. | Foto: Captura

Modelos de iPhone compatibles con el nuevo iOS 26

Entre las principales novedades que trae el iOS 26 está el nuevo y asombro diseño que traerá con el 'Liquid Glass', botones, íconos renovados y también una interfaz más refrescante. Asimismo, se esperan mejoras en las funciones de Apple Intelligence. También, se contará con aplicaciones rediseñadas con más funciones útiles.