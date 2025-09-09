- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
¿Cuándo sale el iOS 26 oficial y qué equipos son compatibles?
Apple hizo oficial la fecha de lanzamiento del iOS 26 que será compatible con una lista selecta de equipos. Conoce la lista completa y verifica si está el tuyo.
Durante el Apple Event donde se presentó los nuevos modelos del iPhone 17, también se anunció el lanzamiento oficial del sistema operativo iOS 26. La fecha es más pronto de lo que crees
PUEDES VER: Precios oficiales y confirmados del iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max
Apple anunció sus nuevos modelos de iPhone, lo que quiere decir que la llegada del nuevo iOS está a la vuelta de la esquina. Con esto, se confirma la llegada de las nuevas funciones de iOS 26 en la mayoría de los modelos.
Fecha de lanzamiento del iOS 26
Es oficial y se confirmó que el lanzamiento oficial del iOS 26 será el lunes 15 de septiembre en todo el mundo. Los usuarios deben verificar contar con espacio suficiente para instalar el sistema operativo, además de verificar si es compatible.Dispositivos compatibles con el iOS 26. | Foto: Captura
Modelos de iPhone compatibles con el nuevo iOS 26
Entre las principales novedades que trae el iOS 26 está el nuevo y asombro diseño que traerá con el 'Liquid Glass', botones, íconos renovados y también una interfaz más refrescante. Asimismo, se esperan mejoras en las funciones de Apple Intelligence. También, se contará con aplicaciones rediseñadas con más funciones útiles.
- iPhone 16e
- iPhone 16 y 16 Plus
- iPhone 16 Pro y 16 Pro Max
- iPhone 15 y 15 Plus
- iPhone 15 Pro y 15 Pro Max
- iPhone 14 y 14 Plus
- iPhone 14 Pro y 14 Pro Max
- iPhone 13 y 13 mini
- iPhone 13 Pro y 13 Pro Max
- iPhone 12 y 12 mini
- iPhone 12 Pro y 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE (2.ª generación y posteriores)
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50