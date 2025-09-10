Tengo un iPhone 15 Pro Max: ¿Vale la pena comprar un iPhone 17 Pro Max? esto dicen los expertos

El iPhone 17 es una realidad y su lanzamiento ha causado gran conmoción en el mundo de la tecnología, por lo que miles de personas en todo el mundo quieren adquirir estos terminales cuyo diseño es el factor diferencial con las generaciones que lo preceden.

Sin embargo, muchos usuarios que ya cuentan con un iPhone se preguntan si es que vale la pena, por ejemplo, teniendo un iPhone 15 Pro Max pasar a un iPhone 17 Pro Max. Si tienes dudas, en las siguientes líneas vamos a dilucidarlas por completo.

¿Vale la pena comprarme un iPhone 17 Pro Max?

Lo cierto es que si cuentas con un iPhone 15 Pro Max no sería la mejor idea migrar al iPhone 17 Pro Max, dado que el primero se mantiene como un smartphone extremadamente potente, además de con un vida útil ñor años gracias a sus actualizaciones.

Sumado a ello, que si vemos en el papel, entre ambos celulares no hay mejoras radicales que las alejan enormemente, ya de por si las specs del 15 Pro Max se mantienen vigentes, salvo pequeños detalles, como la fotografía, procesador, pantalla y batería que no desmerecen la experiencia con el celular lanzado en 2023.

El iPhone 17 Pro Max tiene un precio de US$ 1,19 dólares en los Estados Unidos.

Razones para quedarse con el iPhone 15 Pro Max

En estos momentos, no es necesario que actualices tu iPhone 15 Pro Max, dado que este terminal es un modelo relativamente reciente, con un funcionamiento muy poderoso, por lo que las mejores del nuevo teléfono se sienten muy poco, sin mencionar que su precio con los años se revalorizará-

Razones para migrar al iPhone 17 Pro Max

Si quieres experimentar las mejores de los nuevos sensores fotográficos, un procesador más potente, así como un nuevo software, si tus actividades requieren de prestaciones avanzadas y el precio del iPhone 17 Pro Max no es problema. Entonces, es un fuerte motivo para adquirir el nuevo flagship de Apple.

Características del iPhone 15 Pro Max

El iPhone 15 Pro Max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, 458 ppp, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A17 Pro, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 12MP,. teleobjetivo 5X de 12MP, frontal 12MP. Batería de 4,422mAh. Software iOS 17. Resistencia acuática IP68.