iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max: cuál vale la pena comprar y por qué

En un evento especial para la ocasión, Apple estrenó su nueva familia iPhone 17, la cual ha sorprendido con su diseño renovado (para lo que nos tenía acostumbrados), además de todas sus especificaciones, algunas continuistas y otras más se sienten como un aire fresco para los terminales de la distinguida marca estadounidense.

Sin embargo, lo cierto es que, como ya es habitual, los nuevos iPhone tengan precios elevados que los hacen, en no pocos casos, inaccesibles para todos, por lo que muchos deben recurrir a versiones pasadas con precios atractivos. Por ello, a continuación, vamos a comparar al novísimo iPhone 17 Pro Max que se verá la cara con su antecesor, el iPhone 16 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max: características

El iPhone 17 Pro Max tiene pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, tasa de refresco de 120 hercios, True Tone, brillo máximo de 3,000 nits. Procesador Apple A19 Pro, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB/2TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo de 48MP, frontal de 18MP. Software iOS 26. Resistencia acuática IP68.

iPhone 16 Pro Max: características

El iPhone 16 Pro Max viene con pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, tasa de refresco de 120 hercios, True Tone, brillo máximo de 2,000 nits. Procesador Apple A18 Pro, RAM de 8GB, ROM de 256GB/512GB/1TB. Cámara principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, teleobjetivo de 12MP, frontal de 12MP. Software iOS 18. Resistencia acuática IP68.

Así luce el nuevo iPhone 17 Pro Max lanzado por Apple.

Pantalla

El panel OLED es el que presenta menos cambios entre ambos dispositivos, pues tiene las mismas pulgadas de 6,9, igual tasa de refresco. La única diferencia es que el iPhone 17 Pro Max tiene mayor brillo de 3,000 nits, que los mantiene estables gracias a su cámara de vapor, en comparación a los 2,000 nits del 16 Pro Max.

Rendimiento

Hay una mejora de importancia entre el Apple A19 Pro contra el A18 Pro, ya que el primero, con su diseño térmico, provoca que el CPU y GPU obtengan un 40 por ciento más en rendimiento constante, lo que tiene una gran incidencia a la hora de disfrutar de videojuegos y abrir aplicaciones extremadamente pesadas.

Cámara

En cuanto a los specs puro y duro, los únicos cambios en el papel son los 48MP del teleobjetivo (antes de 12MP) y la frontal de 18MP (antes de 12MP). Sin embargo, se espera que en el uso diario, gracias al chip A19 Pro, el iPhone 17 Pro Max sea capaz de conseguir mejores tomas.

Batería

Si bien el iPhone 16 Pro Max se desenvolvía muy bien con la batería que tenía, con la potencia aumentada que ostenta el iPhone 17 Pro Max su funcionamiento es mejor en este apartado, ya que la compañía promete 37 horas de reproducción de video, 33 horas de streaming de video y carga rápida al 50 por ciento en solo 20 minutos.

El iPhone 16 Pro Max podrá ser más valorado con la salida de su sucesor.

iPhone 17 Pro Max vs. iPhone 16 Pro Max: ¿Cuál vale la pena comprar?

Vamos a ser muy objetivos: como sucede en la mayoría de las nuevas generaciones en los topes de gama, los cambios suelen ser un tanto mezquinos o a veces casi protocolares. El iPhone 17 Pro Max, solo por specs, podría no valer la pena para muchos.

Sin embargo, tendría cierto sentido para aquellos que tienen un iPhone 15 Pro Max y, más aún, para los dueños de modelos anteriores. Pero, si aspectos como las cámaras, batería, potencia o diseño son importantes y, sí cuentas con el dinero para ello, entonces la adquisición del iPhone 17 Pro Max está más que justificada.