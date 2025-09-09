- Hoy:
Precios oficiales y confirmados del iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max
Apple alista el nuevo lanzamiento de sus modelos de iPhone 17 que incluirán el teléfono más delgado del mundo, así como un revolucionario diseño.
Cada septiembre, Apple presenta sus nuevos dispositivos móviles que llegan al mercado con cambios que sirven para mejorar su diseño, así como agregar características que mejoren su rendimiento a diferencia de los modelos anteriores. Esta vez, los nuevos ingresos son el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.
PUEDES VER: Lanzamiento del iPhone 17 en Estados Unidos: Cuándo inicia su venta y cuáles son sus precios
De acuerdo a las recientes filtraciones en internet, el precio del iPhone 17 estándar podría mantenerse en 799 dólares, mientras que los modelos Pro sí contarían con una subida de precio considerable a partir de los que tengan el almacenamiento inicial de 256GB. Apple confirmó cuáles serán los precios en todo el mundo.
Precios de todos los iPhone 17
Durante los últimos meses, se ha hablado mucho del posible incremento que tendrían los nuevos iPhone 17 en todas sus versiones debido a los aranceles en Estados Unidos. Tras una larga espera, Apple finalmente confirmó el precio de todos los nuevos dispositivos que se lanzarán al mercado el 19 de septiembre.
- iPhone 17: 799 dólares | 959 euros
- iPhone 17 Air: 999 dólares | 1219 euros
- iPhone 17 Pro: 1099 dólares | 1319 euros
- iPhone 17 Pro Max: 1199 dólares | 1469 euros
¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max?
El iPhone 17 Pro Max tiene un precio de 1199 dólares en Estados Unidos, según anunció Apple. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto puede variar según el país desde donde la compres, el valor de la moneda y la distribuidora. Por ejemplo, en Perú, el precio del iPhone 17 Pro Max es de aproximado 4,210.95 soles (sin considerar el costo extra de las distribuidoras, etc)
Características del iPhone 17 Pro Max
Finalmente, se confirmó que el iPhone 17 Pro Max sí tendrá un diseño más grande en la parte trasera de la cámara que ocupará un espacio más largo a diferencia de lo que se venía viendo hasta el iPhone 16 Pro Max.
