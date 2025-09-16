River vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y dónde ver transmisión

Enfrentamiento con sabor a revancha y final. River Plate y Palmeiras juegan este miércoles 17 de septiembre la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido está programado para que inicie a partir de las 7:30 p. m. hora peruana / 9:30 p. m. en el horario de Argentina y Brasil y la transmisión lo podrás seguir por Fox Sports, ESPN y Telefe en directo desde el estadio Más Monumental.

Prácticamente este será un duelo de millonarios, y no precisamente por el apodo, sino por la gran inversión que han hecho en grandes fichajes y contrataciones pensando en ganar la Copa Libertadores 2025.

Con respecto al partido, Marcelo Gallardo llega con una gran baja de peso. El 'Muñeco' no podrá contar con la presencia del futbolista Giuliano Galoppo debido a una suspensión por expulsión en el pasado enfrentamiento contra Libertad de Paraguay. La sanción impuesta por Conmebol es de una fecha, por lo que sí estará disponible para la vuelta.

No solo River como equipo se juega la final, Gallardo también pone en duda su prestigio en esta segunda al mando del cuadro millonario. Y es que, en los últimos días días el dirigente de la oposición Luis Belli Príncipe se pronunció sobre la estatua que se le hizo al DT y cuestionó duramente. "Cometimos el error de hacerle una estatua".

Por su parte, Palmeiras, uno de los grandes equipos a ganar la Copa Libertadores, partió a Argentina con la confianza de sacar un resultado positivo y cerrar la clasificación en casa. El plantel que dirige Abel Ferreira supo darle vuelta a las críticas y hoy se perfila como favorito.

¿Cuándo se juega la vuelta?

River y Palmeiras se enfrentarán en el partido de vuelta el próximo miércoles 24 de septiembre en Sao Paulo. El horario del partido es a las 7:30 p. m. hora peruana / 9:30 p. m. hora de Brasil y Argentina.

Formación de River hoy

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Alineación de Palmeiras

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

River Plate vs Palmeiras: apuestas y pronóstico

APUESTAS RIVER X PALMEIRAS BETSSON 2.62 2.78 3.05 BETANO 2.67 2.92 3.25 1XBET 2.61 2.92 3.16 DORADOBET 2.57 3.10 3.00

River Plate vs Palmeiras: historial

Ambos equipos registran un buen número de enfrentamientos, tanto en Copa Libertadores y Copa Mercosur.

Total de partidos oficiales: 8

Victorias de Palmeiras: 3

Victorias de River Plate: 2

Empates: 3

River - Palmeiras: últimos resultados

2021 - Libertadores (Semi) - Palmeiras 0–2 River Plate

2021 - Libertadores (Semi) - River Plate 0–3 Palmeiras

2001 - Mercosur (Grupo) - River Plate 3–3 Palmeiras

2001 - Mercosur (Grupo) - Palmeiras 2–2 River Plate

1999 - Libertadores (Semi) - River Plate 1–0 Palmeiras

1999 - Libertadores (Semi) - Palmeiras 3–0 River Plate

1999 - Mercosur (Grupo) - River Plate 3–3 Palmeiras

1999 - Mercosur (Grupo) - Palmeiras 3–0 River Plate

River Plate vs Palmeiras: dónde ver y canal

En Argentina la transmisión estará a cargo de los canales FOX Sports, Telefe, mientras tanto en Brasil puedes seguirlo por Globoplay, Zapping, Claro TV+. Para Perú y resto de países será televisado por ESPN2. Además, si prefieres el straming solo debes contar con una suscripción a Disney Plus.

River Plate vs Palmeiras: cuándo y dónde juegan

La ida de cuartos de final entre River y Palmeiras se disputará este miércoles 17 de septiembre en el estadio Más Monumental, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La hinchada millonaria prepara un recibimiento a su equipo a lo grande, digno de un gigante del continente.