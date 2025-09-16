¿A qué hora juega River Plate vs. Palmeiras y dónde ver cuartos de final de la Copa Libertadores?

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River Plate recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental de Buenos Aires este miércoles 17 de septiembre. A continuación te contamos a qué hora y dónde ver el emocionante encuentro entre 'Millonario' y 'Verdao' por un pase a las semifinales de la competición Conmebol.

River Plate vs. Palmeiras: hora del partido

Te brindamos la hora del partido dependiendo su país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO River Plate vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 será mediante la señal de ESPN para toda Sudamérica, aunque en Argentina también están las opciones de Telefe y Fox Sports. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Finalmente, en Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los detalles completamente gratis.

River Plate vs. Palmeiras: posibles alineaciones

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira

¿Cómo llegan River Plate y Palmeiras?

River Plate viene de derrotar 2-1 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante y se afianzó como líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, mientras que Palmeiras goleó 4-1 a Internacional de Porto Alegre y se ubica en la tercera posición del Brasileirao, por lo que ambos clubes tienen un buen presente.

Por Copa Libertadores, 'Verdao' viene de eliminar cómodamente a Universitario de Deportes tras un global de 4-0 que se sentenció en el Estadio Monumental de Lima, mientras que el 'Millonario' empató 2-2 en el total con Libertad y venció por penales jugando en Buenos Aires.