¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Sao Paulo y dónde ver partido por la Copa Libertadores?

Liga de Quito recibirá a Sao Paulo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Un emocionante partido que reunirá a dos de los equipos más populares del continente.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs. Sao Paulo?

México, Costa Rica y El Salvador: 4:00 p.m.

Ecuador, Perú y Colombia: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 7:00 p.m.

¿Dónde ver Liga de Quito vs. Sao Paulo?

La transmisión del partido entre LDU y Sao Paulo por la Copa Libertadores estará a cargo de los siguientes canales de TV:

Argentina: FOX Sports

Chile: ESPN Premium

Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: ESPN

México y Centro América: ESPN 2

¿Cómo llega Liga de Quito?

Liga de Quito quiere ser la gran sorpresa en la Copa Libertadores, por ello, saben que en casa es importante lograr un resultado positivo, que les permita llegar al duelo de vuelta con la tranquilidad para definir la serie.

El conjunto ecuatoriano accedió a los cuartos de final tras eliminar a Botafogo, perdió 1-0 en la ida, pero en Quito ganaron 2-0. Para el duelo ante Sao Paulo, Tiago Nunes deberá meter mano en su equipo.

Con la ausencia de Richard Mina, quien fue expulsado en la serie contra Botafogo, este sería el once de Liga: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

¿Cómo llega Sao Paulo?

Sao Paulo llegó a estas instancias tras eliminar a Atlético Nacional en una emotiva definición de penales, donde se impusieron 4-3.

Enzo Díaz y Wendell son dudas, pero este sería el once del cuadro brasileño: Raffael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Soares, Damián Bobadilla, Marco Antonio, Rodriguinho, Patrick; Luciano y André.