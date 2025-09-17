Liga de Quito vs Sao Paulo EN VIVO por Copa Libertadores: dónde ver, a qué hora juega y pronóstico

Partidazo de altura entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Ambas escuadras tienen una cita en el Estadio Rodrigo Paz Delgado este jueves 18 de septiembre a partir de las 17:00 horas de Ecuador y Perú (19:00 horas de Brasil). La transmisión va por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.

El equipo de Tiago Nunes volverá a enfrentar a un cuadro brasileño en las llaves definitivas de la Copa Libertadores. En octavos de final, el equipo universitario superó a Botafogo en un global de 2-1, marcando diferencias en el choque disputado en Quito. Ahora, con esa experiencia espera dejar fuera a Sao Paulo, pero con la diferencia que cerrarán el cruce en tierras brasileñas.

Liga de Quito llega a este duelo como tercero en su torneo y tras una victoria de 1-0 ante Libertad en condición de visita. Una de las dudas para LDU es la presencia de Bryan Ramírez, quien presentó una lesión y no podría ser considerado en estos primeros 90 minutos.

Por el lado de Atlético Mineiro, tiene un total de tres duras bajas para este choque ante Liga de Quito: André Silva, Lucas Moura, Luiz Gustavo y Óscar. El primero en la lista es el máximo goleador de los brasileños, por lo que será una sensible ausencia en el cuadro liderado por Hernán Crespo.

¿Cuándo juega Liga de Quito vs Sao Paulo?

El partido entre Liga de Quito vs Sao Paulo se juega este jueves 18 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El cuadro de Tiago Nunes quiere hacer respetar la casa ante uno de los firmes candidatos al trono para la Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Sao Paulo?

Este cotejo entre ecuatorianos y brasileños inicia a partir de las 17:00 horas de Quito, Lima (19:00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 18:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 19:00 horas

Conmebol anuncia partido de LDU vs Sao Paulo.

¿Dónde ver Liga de Quito vs Sao Paulo?

El duelo entre Liga de Quito vs Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás sintonizarlo vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus a través de teléfono móvil, PC y SmarTV.

Liga de Quito vs Sao Paulo: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Liga de Quito se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sao Paulo en este compromiso de Copa Libertadores. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS LIGA DE QUITO EMPATE SAO PAULO Betsson 1.85 3.25 4.45 Betano 1.88 3.30 5.20 Bet365 1.90 3.40 4.50 1XBet 1.91 3.34 4.56 Doradobet 1.83 3.33 5.00

Posible alineación de Liga de Quito vs Sao Paulo

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez, Alexander Alvarado, Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.

Sao Paulo: Raffael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino; Soares, Damián Bobadilla, Marco Antonio, Rodriguinho, Patrick; Luciano y André.

Últimos 5 partidos de Liga de Quito vs Sao Paulo