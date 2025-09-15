Exfutbolista de Alianza Lima reveló que lo discriminaron tras recibir goleada en Copa Libertadores
Exjugador peruano contó que luego de sufrir goleada en Copa Libertadores, recibió muchos insultos por parte de la hinchada del equipo que defendía por entonces.
Jeickson Reyes es un nombre que seguramente será recordado por jugar en equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Binacional, con este último pudo salir campeón nacional en la temporada 2019. Desde hace unos años dejó el fútbol y ahora radica en Estados Unidos donde sigue ligado al deporte rey.
"Fueron años muy bonitos y de mucho aprendizaje. El fútbol me dio la oportunidad de recorrer muchas ciudades y países, de conocer personas maravillosas y de vivir experiencias que nunca olvidaré. Disfruté mucho de mi carrera y me siento agradecido por todo lo que me regaló el deporte. Al mismo tiempo, también fueron años de esfuerzo y sacrificios, y aunque el fútbol me dio muchas alegrías, también me mostró una cara muy dura: la discriminación racial", dijo en entrevista con José Varela, donde recordó su carrera y dio detalles sobre uno de los episodios más complicados que vivió en término de discriminación.
Jeickson Reyes jugando la final de la Liga 1 2025. Foto: Liga 1
"Uno de los más fuertes fue en el 2020, cuando perdimos 8-0 contra River Plate en Argentina. Al regresar a Puno, no solo nos criticaron por el resultado, sino que a mí me atacaron directamente por el color de mi piel. No eran simples críticas deportivas, eran insultos como: “negro”, “gorila”, “cagón”, “negro de mierda”. En el Perú se ha normalizado insultar de forma racial a un futbolista moreno, como si fuera algo coloquial y permitido, y esperan que uno se quede callado, sin responder. Eso fue devastador", agregó.
Jeickson Reyes ahora vive en Estados Unidos y tiene su academia
Tras dejar el fútbol, Jeickson Reyes se mudó a Estados Unidos donde abrió su academia llamada Rey Jei Soccer, en el que enseña fundamentos del fútbol, además de forma a los menores en otras condiciones como disciplina y trabajo en equipo.
Jeickson Reyes en su academia de fútbol en Estados Unidos.
"Aquí no solo enseñamos fútbol, enseñamos valores. Queremos que los niños aprendan disciplina, respeto, trabajo en equipo, y que se sientan parte de una gran familia. En nuestra academia no importa tu raza, tu color o tu condición física: cada niño es valorado por su esfuerzo y su corazón", dijo Reyes.
