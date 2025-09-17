0
¿A qué hora juega Flamengo vs. Estudiantes y dónde ver EN VIVO la Copa Libertadores 2025?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Flamengo vs. Estudiantes por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, este jueves 18 de septiembre.

Francisco Esteves
Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores.
Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores. | Foto: Composición de Líbero.
Este jueves 18 de septiembre se enfrentarán en el Estadio Maracaná Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un partido sumamente importante para ambos clubes. Por ello, te brindamos a continuación el horario y canal de televisión para que puedas disfrutar del compromiso por la competición Conmebol.

¿A qué hora juega Flamengo vs. Estudiantes?

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 18.30 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Estudiantes?

La transmisión del partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores 2025 estará a cargo de la conocida cadena internacional ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro Conmebol totalmente online vía Disney Plus si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.

Copa Libertadores

El cuadro de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo vs. Estudiantes: posibles alineaciones

  • Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira y Alex Sandro (Ayrton Lucas); Saúl, Jorginho, De la Cruz y Arrascaeta; Plata, Pedro y Samu Lino.
  • Muslera; Gómez, González Pírez, Rodríguez y Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, Sosa y Cetré; Farías.

¿Cómo llegan Flamengo y Estudiantes?

Flamengo clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 luego de haber eliminado en octavos de final a otro club de Brasil como lo es Internacional de Porto Alegre, por lo que es uno de los candidatos a llevarse el título internacional. Asimismo, en el Brasileirao viene de derrotar 2-0 a Juventude en condición de visitante y sigue como líder absoluto del campeonato doméstico.

Por su parte, Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Cerro Porteño en la Nueva Olla y luego aguantó en casa el 0-0 para avanzar así a cuartos de final por la mínima diferencia en el marcador. Mientras que en el Torneo Clausura de Argentina marcha en la séptima casilla del Grupo A con 12 unidades y a solo 3 puntos del líder que es Unión de Santa Fe.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

