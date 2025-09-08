El sencillo truco de WhatsApp para programar el envío de mensajes: solo funciona en iPhone

En la actualidad, WhatsApp cuenta con una serie de funciones que nos ayudan no solo a enviar mensajes, audios, fotos o videos, también dispone de herramientas que nos facilitan la interacción con la aplicación de Meta.

Una de las más interesantes es el programar mensajes, la misma que nos permite iniciar o terminar una conversación antes que esta se nos olvide, permitiendo optimizar nuestro tiempo de una mejor manera. Hacerlo es muy sencillo, pero debes recordar que, al menos por ahora, solo está disponible para dispositivos iPhone.

PUEDES VER: El truco de WhatsApp para protegerte si te agregan a uno o más grupos sin tu permiso

Crea atajos para enviar mensajes en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que para conseguir esto tendremos que recurrir a la aplicación nativa Atajos, la cual se encuentra de forma exclusiva en todos los iPhone ya preinstalada. Por ello, lo primero que debes hacer esto:

En tu celular iPhone ingresa a Atajos.

Una vez en la pestaña Atajos, presiona + para crear uno nuevo.

Escoge Agregar acción y luego escribe Enviar mensaje.

Toca seleccionar Enviar mensaje mediante WhatsApp o Enviar mensaje.

Ahora, debes redactar el mensaje que desees.

Debes pulsar en el campo del contacto.

Elige el icono +, seguido de buscar el nombre del contacto.

Termina pulsando sobre su número telefónico.

Es importante recordar que al pulsar el icono de la flecha (junto a la acción), debes desactivar Mostrar al ejecutar, ello permitirá que el texto se envíe son intervención tuya cuando se aplique el atajo.

Si tienes un iPhone, entonces puedes exprimir una función exclusiva para estos dispositivos.

Cómo programar un mensaje de WhatsApp en iPhone

Hecho lo anterior, es momento de determinar cuándo y la frecuencia en la que debe aplicar el atajo creado, para lo cual debemos hacer lo siguiente.

En la aplicación Atajos, vamos a Automatización.

Presiona en Crear automatización personal.

Ingresa en Momento del día.

Toca escoger la hora exacta para enviar el mensaje.

Selecciona la frecuencia Todos los días, luego Siguiente.

Seguidamente, escogemos Agregar acción, luego Ejecutar atajo y elegir el atajo creado previamente.

Ahora, debemos desactivar Solicitar confirmación y verificar que Ejecutar inmediatamente esté activada.

Finaliza y guarda la automatización pulsando en Ok.

Lo que sucederá desde entonces, todos los días, a la hora programada por ti, sin que tenga que ingresar a WhatsApp, el sistema del teléfono realizará la tarea de forma efectiva.