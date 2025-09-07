- Hoy:
Te enseño 5 métodos para detectar un LINK fraudulento que te enviaron en WhatsApp
Pese a ser de las más seguras en el mundo, WhatsApp puede ser presa de la ciberdelincuencia, donde los LINKS peligrosos pueden contener virus o malwares.
Con el avance de la tecnología que está presente en nuestras vidas hasta para las tareas más simples, se caía de maduro que la delincuencia buscaría cómo hacer de las suyas en este sector, estando muy presente en los teléfonos celulares, principalmente en redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Y es que, pese a que el servicio de Meta se ha esmerado y mucho por darnos un producto de los más seguros que puedan existir, aún así los ciberdelincuentes se las han arreglado para estafar, robar identidad o acceder a información personal de los usuarios.
Una de las tácticas más utilizadas por los ciberdelincuentes en WhatsApp es el envío de enlaces fraudulentos que contienen virus o malwares que tienen por finalidad robar nuestros datos, suplantar nuestra identidad.
De buenas a primera, el consejo más básico, pero sabio, es no abrir ningún LINK de contactos desconocidos o, incluso, un amigo puede enviarte un enlace desde un sitio falso, por lo que será importante reconocer algunas pistas claves que podrían revelarnos su origen malicioso.WhatsApp es uno de los espacios predilectos por los ciberdelincuentes.
Por ello, toma nota, porque a continuación te mostraremos 5 métodos que te ayudarán a detectar un link fraudulento que te enviaron por WhatsApp. Toma nota:
- El primero y más eficaz de todos tiene que ver con un ajuste dentro de la propia WhatsApp ¿En qué consiste? cuando recibas este link sospechoso debes reenviarlo contigo mismo en una conversación y comprobar si el URL tiene algo extraño. Si la app lo considera sospechoso te lo hará saber con una mensaje en color rojo con el mensaje "enlace sospechoso".
- Fíjate si el link tiene faltas ortográficas. Puede que los ciberdelincuentes hayan mejorado los mejorado en este aspecto, pero revisar estas fallas podrían darnos indicios de que un fraude se esconde detrás.
- Asimismo, es importante verificar si cuenta con un dominio conocido o extraño. Si compruebas que es lo segundo, entonces no les des clic, dado que se podría tratar de un fraude encubierto. Ten en cuenta cambios de letras o números en los mismos.
- Es muy común que cuando los ciberdelincuentes envían enlaces fraudulentos estos tengan cuenten con URL muy largas, con subdominios que parecen ser legítimos, algunas tan bien elaborados que imitan la marca de un producto o servicio, pero sin llevar al portal oficial.
- Cuando el enlace intenta suplantar la identidad de una empresa o entidad, sus terminaciones son distintas a las originales, ya que en vez de acabar en .com, .pe, .cl, .mx, este puede finalizar en, por ejemplo, .top, entre otros.
