¿Te incomoda Meta AI en WhatsApp? Este truco sirve para eliminar el círculo azul en pocos pasos

En la actualidad, WhatsApp sigue siendo la aplicación de mensajería instantánea más exitosa del mundo con más de 2,7 mil millones de usuarios en todo el planeta. El servicio de Meta se ha visto terriblemente potenciado con la inclusión de Meta AI, su inteligencia artificial, desde 2023, pero a algunos no les gusta.

Por ello, son no pocas personas los que quieren saber qué hacer para eliminar el círculo azul de esta IA que, por otro lado, es mucha utilidad para muchísimos usuarios en su interacción diaria.

Cómo eliminar Meta AI de WhatsApp

Es verdad que la inteligencia artificial, aunque a algunos no les guste, va a ser un parteaguas en la vida de todos los seres humanos, no solo dentro de nuestros celulares, sino en todos los ámbitos de la actividad humana, por lo que siempre es mejor adaptarnos a este cambio tan radical.

En la actualidad, Meta AI nos ofrece una serie de beneficios, como la capacidad de plantear consultas, generar imágenes, entre otras funciones, siempre manteniendo nuestra privacidad, sin generar almacenamiento en nuestro dispositivo, la IA no escuchará ni accederá al audio de tu celular, así como tus mensajes con esta IA están encriptados por lo que solo este bot los verá y nadie más.

WhatsApp se actualiza constantemente reforzando sus sistemas de seguridad.

Pero, pese a estas características positivas, lo cierto es que no pocas personas que utilizan Meta AI en WhatsApp quieren eliminar el círculo azul de la aplicación. Ante esto, debemos decirte que esto no es posible de buenas a primeras (aunque en algunas regiones sí), pero sí podremos reducir su visibilidad siguiendo estos pasos.

Ingresa a WhatsApp en tu dispositivo móvil.

Abre la conversación con Meta AI.

Presiona en el ícono de los tres puntos verticales.

Toca elegir la opción Eliminar conversación o Eliminar chat.

Por último, debes confirmar eliminar la conversación.

Con esto, el chat con Meta AI desaparecerá del listado de conversaciones, pero lo cierto es que esta se mantendrá en la barra de búsqueda.