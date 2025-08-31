WhatsApp puede transcribir tus mensajes de audio y no lo sabias: Guía para activarlo y usarlo en pocos pasos

WhatsApp lleva años siendo la aplicación de mensajería que reina en este rubro de la tecnología, contando con servicios de suma importancia, como la realización videollamadas, llamadas, chats con amigos, conversaciones grupales, pero también el envío de contenido multimedia, entre ellos, los mensajes de audio.

Sin embargo, pueden suceder ocasiones en lo que no tenemos la capacidad ni el tiempo para poder escuchar un mensaje de audio, pero para ello ha surgido una opción que poco conocen, la cual te permite leer este archivo de sonido luego de ser transcrito.

Cómo activar la transcripción de audio en WhatsApp

Lo cierto es que esta es una función nueva, no parte desde una aplicación de terceros, sino que ha llegado al público de WhatsApp con la más reciente actualización del servicio de Meta, todo ello con la intención de garantizar mayor accesibilidad.

Este servicio de mensajería cuenta con más de 2.7 mil millones de usuarios.

No te preocupes, porque esta transcripción está disponible para cualquier idioma, sin importar el país en el cual te encuentres, pero para utilizarla, primero debemos activar esta función. Toma nota:

Ingresa a WhatsApp.

Presiones en los tres puntos en el margen superior derecho de la pantalla.

Ve hacia Ajustes.

Busca y escoge Chats.

Escoge la opción Transcripciones de mensajes de voz.

Si es la primera vez, da clic en Seleccionar idioma y escoge la lengua que prefieras.

Descargado el idioma ingresa de nuevo en Seleccionar idioma.

Aquí aparecerán tres opciones: automáticamente, manualmente, nunca.

Cómo utilizar las transcripciones en WhatsApp

Ahora que ya tenemos habilitada esta opción, lo que va a pasar es lo siguiente, que debes que debes ingresar en cualquier conversación. Si escogiste automáticamente, el mensaje se va a transcribir ni bien recibas el mensaje de audio.

Si elegiste manualmente, cuando recibas el mensaje de audio, debes mantener presionado, selecciona los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla y elegir Transcribir.