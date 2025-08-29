0

Lista de celulares Samsung que se quedan sin WhatsApp desde septiembre 22025

De manera mensual, WhatsApp actualiza su sistema para ofrecer nuevas funciones a sus usuarios y esto implica dejar de lado a una lista de teléfonos.

Jasmin Huaman
WhatsApp confirma que celulares de Samsung no recibirán actualizaciones.
WhatsApp confirma que celulares de Samsung no recibirán actualizaciones. | Foto: Captura
Al igual que otras marcas, Samsung se verá afectado con las nuevas actualizaciones de WhatsApp. Meta anuncio que una lista de smartphones no recibirá soporte, por lo que se recomienda cambiar de teléfono para seguir usando la aplicación de mensajería instantánea. Revisa si tu equipo figura en esta lista.

Samsung es una prestigiosa marca que ofrece diferentes dispositivos móviles de todas las gamas a precios cómodos o elevados, según lo que busque el usuario. Precisamente una de las aplicaciones más usadas en estos equipos es WhatsApp y ahora se han visto sorprendidos porque no podrán usar la 'app' pronto.

Celulares Samsung que dejarán de tener WhatsApp

Debido a la antigüedad de algunos dispositivos móviles, WhatsApp dejará de ofrecer soporte. Esto significa que los modelos mencionados a continuación, ya no podrán usar las nuevas funciones de la aplicación de mensajería.

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Note 2

Teléfonos de Samsung que se quedarán sin WhatsApp. | Foto: Captura

En esta lista se encuentran los celulares de Samsung que fueron lanzados hace varios años y son calificados como teléfonos que cuentan con limitaciones en sus componentes (procesador, almacenamiento, versión) y que les impide ejecutar las funciones de la aplicación con normalidad.

Si tienes algunos de estos teléfonos de la marca Samsung, la recomendación es comprar otro smartphone porque no recibirás actualizaciones de WhatsApp.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

