Cómo liberar espacio en WhatsApp sin perder fotos, videos y documentos importantes en Android

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada en el mundo y, según datos de Meta, actualmente la tercera parte del planeta tiene instalada esta App en su Android o iPhone.

El uso de WhatsApp se ha vuelto cotidiano y es por ello que la aplicación se vuelve mucho más pesada día tras día, puesto que en ella se comparten fotos, videos, documentos y otros archivos valiosos. Sin embargo, precisamente esto hace que se vuelve muy 'pesada' y haga que el teléfono se vuelva lento.

Si necesitas liberar espacio en tu WhatsApp, puedes hacer uso de la 'papelera oculta' que tiene la aplicación en los celulares Android. Ubicarla es muy sencillo y en ella verás archivos obsoletos que deberás eliminar si es que deseas tener mucho espacio libre.

Para encontrar la papelera oculta de WhatsApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

Abre la aplicación WhatsApp y busca la opción Ajustes

Busca la opción 'Almacenamiento y datos' y finalmente 'Administración de almacenamiento'.

Finalmente, busca la opción 'Revisa y elimina elementos'.

Para borrar un archivo, deberás marcar los elementos que quieras eliminar y presiona el icono de la papelera.

Si quieres que WhatsApp no acumule tanto espacio en tu smartphone Android deberás evitar que se almacenen automáticamente las fotos, videos y documentos que se comparten mediante el aplicativo. De esta forma quedará mucho más ligero que de costumbre.