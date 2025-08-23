Cómo eliminar archivos 'BASURA' de tu WhatsApp y por qué es importante hacerlo en tu celular

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo y, según cifras oficiales de Meta, actualmente más de 2500 millones de usuarios utilizan la app 'verde' para comunicarse con sus amigos, familiares y hasta posibles clientes de su negocio o emprendimiento.

Sin embargo, el uso constante del aplicativo también trae ciertas modificaciones que podrían alterar el funcionamiento de tu celular, sea Android o iPhone. La memoria caché de WhatsApp es un conjunto de archivos temporales como fotos, videos, audios y stickers que la app va almacenando de forma automática. ¿En qué se traduce esto? Más espacio acumulado en tu equipo.

Para eliminar estos archivos 'BASURA' solo basta con ubicar la 'Papelera de WhatsApp' y borrar todos estos archivos que se han almacenado de forma automática en el celular Android.

Así eliminas la memoria caché de WhatsApp en Android

Abre la Configuración o Ajustes de tu Android.

Entra en el apartado 'Aplicaciones' o 'Gestor de aplicaciones'.

Busca y selecciona WhatsApp.

Toca la opción 'Almacenamiento'.

Pulsa en 'Borrar caché'.

Ten en cuenta que al hacer esto no eliminas tus chats, fotos ni videos, solo los archivos temporales. Si quieres borrar otros elementos, puedes hacerlos manualmente.

Así eliminas la memoria caché de WhatsApp en iPhone