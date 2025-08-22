El truco imperdible de WhatsApp para leer los mensajes eliminados en pocos pasos

WhatsApp es la aplicación más popular de nuestros tiempos, con más de 10 años siendo la más utilizada dejando muy atrás a la competencia en todo este tiempo, pero con el uso diario han aparecido problemáticas para las cuales los desarrolladores han desplegado diversas soluciones.

Una de las más comunes es eliminar mensajes por casualidad que no podremos volver a leer, lo cual es un problema si es que estos son muy importantes para nosotros. Sin embargo, y contrario a lo que crees, esto tiene solución y lo veremos en las siguientes líneas.

¿Cómo leer mensajes eliminados en WhatsApp Android?

Por ello, si te llegó un mensaje y ya no lo puedes ver porque tu contacto lo eliminó, hoy sabrás cómo leerlos con un sencillo truco que, eso sí, solo está disponible para celulares con sistema operativo Android.

WhatsApp es un servicio desarrollado por Meta.

No te preocupes, porque no tendrás que recurrir a aplicaciones de terceros y lo conseguirás en sencillos pasos ya que, seguramente no lo sabías, WhatsApp almacena un registro de todas las notificaciones, incluidas los mensajes entrantes.

En tu celular, ingresa en Ajustes (o Configuración).

Busca la opción Notificaciones.

Acto seguido ve a Ajustes avanzados.

Luego a Historial de notificaciones.

Activar la opción.

Lo que sigue es que aparecerán las últimas notificaciones recibidas, incluso los borrados. Cuando toques en cualquiera de las notificaciones se abrirá de inmediato la aplicación respectiva.

En el caso de WhatsApp, dará acceso al chat con la posibilidad de leer el mensaje recibido (y los que fueron eliminados).