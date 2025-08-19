0
Activa el 'Modo Simpson' en WhatsApp y personaliza la App de tu celular Android con Homero y Bart

Los Simpson acaban de llegar a WhatsApp, gracias a una aplicación GRATUITA que te permite personalizar tu WhatsApp con estos populares personajes amarillos.

Daniel Robles
Con esta guía podrás activar el Modo Simpson en el WhatsApp de tu celular Android.
Con esta guía podrás activar el Modo Simpson en el WhatsApp de tu celular Android. | Foto: Daniel Robles Vives/Líbero
Los Simpson es una de las series de televisión más famosas del mundo y actualmente cuenta con 37 temporadas. Si eres fanático de estos personajes 'amarillos' entonces estás de suerte puesto que gracias a una aplicación GRATUITA podrás personalizar tu WhatsApp con estos simpáticos seres de Springfield.

Bart, Homero, Marge y Lisa Simpson ahora pueden aparecer en tu smartphone Android gracias a Nova Launcher, la aplicación gratuita con la que podrás tener a estos seres amarillos incluso en tu WhatsApp. ¿Cómo puedo activar el 'Modo Simpson'? Aquí te lo contamos.

Para activar este 'Modo de WhatsApp' en tu teléfono Android, en primer lugar deberás tener la app Nova Launcher instalada en tu Android. Puedes conseguirla en Play Store totalmente libre. Luego de ello, deberás descargar algunas imágenes de Homero o Bart en tu smartphone. Es recomendable que estas imágenes tengan formato PNG o sin fondos, para que el resultado sea mejor.

Un ejemplo del Modo Simpson de WhatsApp. Foto: captura.

Una vez hecho esto, deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes de Homero y Bart Simpson para personalizar tu App. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfecto.

Recuerda que Nova Launcher es exclusiva para Android, pero te permite modificar fondo de pantalla, tipo de fuente, logos y hasta protector de pantalla de tu teléfono. Si tienes un iPhone no la podrás utilizar.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

