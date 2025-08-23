- Hoy:
Los 10 iPhone que se quedan sin WhatsApp: aplicación dejará de funcionar desde septiembre 2025
Cada cierto tiempo, WhatsApp se dedica a renovar sus funciones y como parte de sus actualizaciones también se anuncian qué celulares no recibirán el soporte.
WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial y siempre busca renovar sus herramientas para mejorar la experiencia de usuario. Como parte de seguir innovando, Meta dispone de un sistema operativo mejorado y para ello es necesario saber cuáles son los teléfonos compatibles. Los dispositivos de Apple se quedarán sin recibir la próxima actualización de la 'app'.
Las aplicaciones requieren de una actualización cada cierto tiempo con el objetivo de seguir funcionando correctamente y no presentar ningún inconveniente en los dispositivos de los usuarios. WhatsApp no es ajeno a ello y en cada actualización que suma, descarta ciertos modelos de teléfonos que no tienen el sistema operativo requerido.
WhatsApp dejará de funciona en estos iPhone
Al igual que otros dispositivos móviles de Android, se anunció también cuáles son los modelos de iPhone que dejarán de recibir soporte para las futuras actualizaciones de WhatsApp. Revisa la lista completa.
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 1era generación
En caso de que tu equipo figure en la lista, lo primero que pasará es que dejarás de recibir las actualizaciones de WhatsApp y la aplicación no podrá abrirse en tu teléfono. De esta manera, pasarás a estar incomunicado a menos que renueves tu celular.
