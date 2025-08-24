¿Fan de Stranger Things? Netflix activa el 'Modo Demogorgon' y así puedes tenerlo en tu celular

Netflix alista todo para la llegada de la última temporada de Stranger Things, la cual será estrenada en tres partes y la primera llegará el próximo 26 de noviembre del 2025.

A pocos meses del estreno de esta popular serie y gracias a una aplicación GRATUITA podrás activar el 'Modo Stranger Things' para tener al aterrador 'Demogorgon' en la interfaz del WhatsApp de tu teléfono Android. Si tienes un iPhone será mejor que no lo intentes ya que no se podrás conseguir.

¿Cómo activas el 'Modo Stranger Things' en WhatsApp? Mediante la aplicación llamada Nova Launcher, no solo podrás personalizar todos los detalles de tu teléfono, sino que además podrás cambiar el logo de WhatsApp, el tipo de fuente y hasta el tema de todas tus conversaciones. Todo con la temática de la serie de Netflix y sin costo alguno.

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación Nova Launcher en tu teléfono, la cual está ubicada en Play Store y finalmente descargar algunas imágenes del 'Demogorgon' de Stranger Things. Sería preferible que estas instantáneas sean traslúcidas para que tengas mejor resultado.

Activa el WhatsApp en tu smartphone Android. Foto: captura.

Para activar el 'Modo Stranger Things' deberás mantén presionado el logo de WhatsApp y pulsa sobre 'Editar' y utilizar las imágenes del Demogorgón. Puedes ajustar el tamaño de la imagen para que calce perfectamente en tu aplicativo. No solo ello ya que también puedes mejorar el aspecto del teléfono.