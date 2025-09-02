- Hoy:
Cuida tu privacidad en WhatsApp con una clave: aprende AQUÍ cómo activarlo en pocos pasos
Existe una función poco conocida en WhatsApp para bloquear la aplicación y cuidar tus conversaciones. Hacerlo consiste en pocos pasos y es muy sencillo.
Navegar en Internet supone una serie de riesgos, por lo que en la actualidad una de las amenazas más comunes es que alguien acceda de forma inadecuada a nuestra información, por lo que WhatsApp se ha caracterizado por ser una de las más seguras en el tema de privacidad.
En la actualidad, el servicio de Meta destaca por el cifrado extremo a extremo para garantizar la seguridad entre los chats de este aplicativo, pero también hay otras opciones como es la creación de una clave para bloquear la app evitando que terceros accedan a nuestra cuenta.
Cómo activar clave en WhatsApp
Por ello, si quieres resguardar tus conversaciones, fotos, imágenes y archivos puedes implementar una contraseña que tiene como finalidad evitar que otras personas vean tu información cuando tengan el smartphone entre manos.
Para activar la clave no hará falta que recurras a aplicaciones de terceros, así como estar habilitado para dispositivos Android como para los Apple, teniendo como opciones la creación de un PIN, huella dactilar o reconocimiento facial.WhatsApp cuenta en la actualidad con más de 2,7 mil millones de usuarios.
Por ello, toma nota, porque en las siguientes líneas vamos a mostrarte la guía rápida y sencilla para activar estas configuraciones. Toma nota:
- Ingresa a WhatsApp en tu celular Android o iPhone.
- Ve hacia los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla en Android, en parte inferior en iPhone.
- Ahora, presiona Ajustes.
- Luego, ve hacia Privacidad.
- Escoge bloqueo con huella dactilar, Face ID o Verificación en dos pasos. Esto depende de tu smartphone y sigue las instrucciones de la aplicación.
- Por último, define el tiempo en el que WhatsApp te pedirá nuevamente la huella o PIN para acceder a la app.
