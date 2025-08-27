El infalible truco de WhatsApp para eliminar espacio en pocos pasos y sin tener que borrar conversaciones

Qué duda cabe que, en lo que se refiere a aplicaciones de mensajería, WhatsApp es el rey absoluto, no tiene competencia que la haga cosquillas, pero el servicio de Meta no es perfecto y a lo largo de los años han surgido problemas en su uso diario que merecieron diversas soluciones de parte de sus desarrolladores.

Uno de los más frecuentes es quedarnos sin espacio, lo que nos complica demasiado, dado que el uso del aplicativo no solo se vuelve dificultoso, sino que este comienza a presentar rendimiento lento, pero, esto tiene solución y no, no hará falta eliminar conversaciones ni archivos importantes para ganar espacio en tu almacenamiento.

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp para Android y iPhone?

Por ello, recuerdo que no tendrás que borrar tus chats, porque el texto ocupa espacio ínfimo en la memoria, caso contrario con los videos, fotos, audios y documentos que se descargan en cada una de nuestras conversaciones.

Ello hace que, sin darnos cuenta, el peso de estos se dispare consumiendo mucho del almacenamiento del dispositivo. Por ello, es importante saber gestionar estos recursos. Tu primera idea podría ser vaciar la papelera, pero WhatsApp no cuenta con una. Sin embargo, puedes realizarlo de forma manual, tal y como te enseñaremos a continuación:

WhatsApp no tiene papelera de reciclaje, pero sí se pueden gestionar sus archivos de forma manual.

En Android

Ingresa a WhatsApp y toca los tres puntos en el margen superior derecho.

Entra en Ajustes.

Ahora, dirígete hacia Almacenamiento y luego en Administrar almacenamiento.

Aparecerán opciones como: archivos grandes o elementos reenviados muchas veces.

Otra forma de hacerlo es ingresando a cada uno de tus chats para revisar los archivos.

Lo mejor es usar el filtro ver primero los archivos más pesados o más antiguos.

Debes seleccionar los que no necesites, para luego eliminarlos presionando el ícono de la papelera.

En iPhone

Ingresa a WhatsApp.

Ve hacia la pestaña Ajustes.

Ingresa a Almacenamiento y datos.

Luego ve a Administración de almacenamiento.

Da click en la opción Revisar archivos grandes.

Escoge el o los elementos que desees eliminar.

Presiona en el ícono de la papelera para eliminarlos.

Con este método no vas a eliminar las conversaciones, por lo que debes sentirte seguro, tan solo los archivos multimedia asociados.