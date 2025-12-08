- Hoy:
Honor 400 vs. Galaxy A56: ¿cuál de estos teléfonos de gama media me conviene comprar si tengo bajo presupuesto?
Estos dos teléfonos de Honor y Samsung son las mejores opciones para este 2025 por su gran calidad y bajo precio. Conoce sus especificaciones y dónde comprarlo con descuento.
Desde que se alejó de Huawei, la marca china HONOR ha logrado ganarse un lugar en la preferencia de los usuarios, puesto que sus teléfonos no solo tienen gran capacidad, sino también un precio bastante accesible. Para este 2025, la firma asiática presentó al mundo su nuevo teléfono de gama media, el HONOR 400 5G, un equipo con una cámara de 200MP, un procesador Snapdragon y una poderosa batería, todo por un precio bastante accesible.
Por su parte, la firma coreana Samsung también ha hecho lo propio en la gama media y ha presentado su nuevo Galaxy A56 5G, un equipo con Inteligencia Artificial avanzada, procesador Exynos 1580 y cámaras con calidad 4K de 50MP.
PUEDES VER: Cuerpo de TITANIO, cámaras 8K de 200MP y procesador GAMER: este Samsung lo tiene todo y su precio es muy bajo
Si bien ambos equipos pertenecen a la gama media y tienen precios bastante parecidos, se diferencian en muchos aspectos que hoy conocerás de primera mano. Vamos a elaborar un cuadro en el que verás comparadas sus especificaciones. De esta forma sabrás cuál te conviene más, ¿el Galaxy A56 de Samsung o el Honor 400?
Honor 400 vs. Galaxy A56: ficha técnica completa
Pantalla, procesador, cámaras, batería, almacenamiento y precio, estas son algunas de las especificaciones que debes tener en cuenta antes de elegir alguno de estos dos teléfonos de Samsung y Honor. De ti dependerá definir cuál es la mejor compra para este 2025.
|aracterísticas
|HONOR 400 5G
|Galaxy A56 5G de Samsung
|Dimensiones
|156x5 x 74,6 x 7,3 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|184 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|OLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco
|Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3
|Exynos 1580
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB/12GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 15 One UI 7.0
|Almacenamiento interno
|512 GB
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal: 50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
|Batería
|5300 mAh
Carga rápida de 66W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
|Precio
|S/ 1485
|S/ 1,200
|Otros detalles
|Wi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla
|Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
