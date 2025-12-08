0
Honor 400 vs. Galaxy A56: ¿cuál de estos teléfonos de gama media me conviene comprar si tengo bajo presupuesto?

Estos dos teléfonos de Honor y Samsung son las mejores opciones para este 2025 por su gran calidad y bajo precio. Conoce sus especificaciones y dónde comprarlo con descuento.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Honor 400 y Galaxy A56 de Samsung.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Honor 400 y Galaxy A56 de Samsung.
Desde que se alejó de Huawei, la marca china HONOR ha logrado ganarse un lugar en la preferencia de los usuarios, puesto que sus teléfonos no solo tienen gran capacidad, sino también un precio bastante accesible. Para este 2025, la firma asiática presentó al mundo su nuevo teléfono de gama media, el HONOR 400 5G, un equipo con una cámara de 200MP, un procesador Snapdragon y una poderosa batería, todo por un precio bastante accesible.

Por su parte, la firma coreana Samsung también ha hecho lo propio en la gama media y ha presentado su nuevo Galaxy A56 5G, un equipo con Inteligencia Artificial avanzada, procesador Exynos 1580 y cámaras con calidad 4K de 50MP.

Si bien ambos equipos pertenecen a la gama media y tienen precios bastante parecidos, se diferencian en muchos aspectos que hoy conocerás de primera mano. Vamos a elaborar un cuadro en el que verás comparadas sus especificaciones. De esta forma sabrás cuál te conviene más, ¿el Galaxy A56 de Samsung o el Honor 400?

Honor 400 vs. Galaxy A56: ficha técnica completa

Pantalla, procesador, cámaras, batería, almacenamiento y precio, estas son algunas de las especificaciones que debes tener en cuenta antes de elegir alguno de estos dos teléfonos de Samsung y Honor. De ti dependerá definir cuál es la mejor compra para este 2025.

aracterísticasHONOR 400 5GGalaxy A56 5G de Samsung
Dimensiones156x5 x 74,6 x 7,3 mm162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso184 g198 g
Pantalla y dimensionesOLED de 6,55 pulgadas
460 píxeles por pulgada
Brillo de hasta 5.000 nits
120 Hz de tasa de refresco		Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Corning Gorilla Glass Victus
Tasa de refresco de hasta 120 Hz
Resolución y densidadResolución FullHD+ de 2.736 x 1.264 pixeles1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Exynos 1580
Memoria RAM12 GB8 GB/12GB
Sistema operativoAndroid 15Android 15 One UI 7.0
Almacenamiento interno512 GB256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 200 MP f/1,9 con OIS
Gran angular: 12 MP f/2,2 con campo de visión de 112º
Cámara frontal:  50 MP
Principal: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP, f/2.4
Cámara frontal: 12mpx
Batería5300 mAh
Carga rápida de 66W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Super Fast Charge 2.0
PrecioS/ 1485S/ 1,200
Otros detallesWi-Fi 6
Bluetooth 5.4
Dual SIM
USB-C
Certificación IP65 contra el agua y el polvo
Lector de huellas en pantalla		Sensor de huellas en pantalla
IP67
5G
WiFi
Bluetooth
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

