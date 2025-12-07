Este Honor tiene batería infinita, chip Snapdragon, 512GB y pantalla con resistencia a golpes: cuesta menos de $300

La marca china HONOR figura en el ranking de los teléfonos más vendidos en el Perú y esto se debe a que sus modernos equipos no solo sobresalen por su gran capacidad y resistencia extrema, sino también a sus precios más accesibles.

Este 2025, Honor presentó una de sus mejores creaciones, el Honor Magic 7 Lite, un teléfono de gama media con una resistencia a caídas, una poderosa batería de 6600 mAh y una gran potencia para ejecutar cualquier videojuego, todo por una inversión baja.

Si estás buscando regalar un teléfono para esta Navidad 2025, estás de suerte puesto que el Honor Magic 7 Lite ha bajado de precio y lo puedes conseguir por 939 soles, es decir unos 290 dólares. Pero, ¿qué otras especificaciones tiene? ¿Qué tan buena es su cámara? ¿qué tan superior es su pantalla? Aquí todos los detalles técnicos que debes considerar antes de comprarla.

En primer lugar debes saber que el Honor Magic 7 Lite pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración bastante poderosa. Por ejemplo, la pantalla del equipo es de tipo AMOLED con 6.78 pulgadas, 120Hz de tasa de refresco, una resolución de 2700 x 1224 pixeles y un brillo máximo de 4000 nits.

¿Qué tan potente es este teléfono? Si bien no es GAMER, el Honor Magic 7 Lite llega con el chip Snapdragon 6 Gen 1, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna y una poderosa batería de 6600 mAh con carga de 66W.

Si bien este Honor Magic 7 Lite no está diseñado exclusivamente para la fotografía o video, sus sensores son bastante eficientes. En este caso tenemos un lente principal de 108MP, lente gran angular de 5MP y selfie de 16MP. No podrás grabar en 4K, pero las fotografías sí tienen una calidad impresionante.

Son duda el Honor Magic 7 Lite es una opción ideal para aquellas persona que desean pagar poco dinero, por un teléfono premium de alta duración.