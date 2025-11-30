- Hoy:
Este Honor es el CLON mejorado del iPhone Air de Apple: chip Snapdragon 8 Elite, cámara de 200MP y 8000 mAh
El iPhone Air de Apple ha sido humillado por este Honor con procesador TOP, cuádruple cámara de 200MP, diseño premium y batería que dura 3 días. Además, su precio es mucho más bajo.
Honor se ha propuesto a competir con Apple y acaba de presentar su propia versión del iPhone 17 Air, el teléfono más delgado de la firma de la 'manzana mordida'. En China, se acaba de anunciar la llegada del Honor 500 Pro, un teléfono ultra delgado, con un módulo rectangular con 4 cámaras y una batería casi infinita.
Pero, el Honor 500 Pro es mucho más que estas características. Aquí te vamos a revelar todos los detalles de este potente Android que podría llegar a países como Perú, México y España entre enero y febrero del 2026.
La pantalla de este Honor delgado es un pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución de 2736 x 1264 pixeles y una frecuencia de actualización de 120Hz. Sin duda uno de los mejores displays del 2025.
Este Honor 500 Pro tiene un procesador Snapdragon 8 Elite, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna en su versión más potente. Por si fuera poco y pese a su extrema delgadez, este modelo chino llega con una poderosa batería de 8000 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica. Con este atributo ha superado al iPhone 17 Air de Apple.
Este es el Honor 500 Pro. Foto: Foto: composición/@TechHome100
Las cámaras del Honor está formada por cuatro sensores principales: sensor de 200MP, lente Telefoto periscópico de 64MP, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Con estos sensores podrás grabar videos en 4K y tomar fotografía en diferentes condiciones de iluminación.
Se estima que este Honor 500 Pro costaría entre 800 a 900 dólares, por lo que al tipo de cambio representarían unos 3000 soles en el Perú.
