0

Este Honor es el CLON mejorado del iPhone Air de Apple: chip Snapdragon 8 Elite, cámara de 200MP y 8000 mAh

El iPhone Air de Apple ha sido humillado por este Honor con procesador TOP, cuádruple cámara de 200MP, diseño premium y batería que dura 3 días. Además, su precio es mucho más bajo.

Daniel Robles
El Honor 500 Pro se parece demasiado al iPhone 17 Air, pero lo supera en casi todos los aspectos. Sus características top y precio bajo te sorprenderán.
El Honor 500 Pro se parece demasiado al iPhone 17 Air, pero lo supera en casi todos los aspectos. Sus características top y precio bajo te sorprenderán. | Foto: composición/@TechHome100
COMPARTIR

Honor se ha propuesto a competir con Apple y acaba de presentar su propia versión del iPhone 17 Air, el teléfono más delgado de la firma de la 'manzana mordida'. En China, se acaba de anunciar la llegada del Honor 500 Pro, un teléfono ultra delgado, con un módulo rectangular con 4 cámaras y una batería casi infinita.

Pero, el Honor 500 Pro es mucho más que estas características. Aquí te vamos a revelar todos los detalles de este potente Android que podría llegar a países como Perú, México y España entre enero y febrero del 2026.

El Galaxy S23 Ultra de Samsung es uno de los mejores gama alta del 2025 y su precio ha bajado demasiado.

PUEDES VER: Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

La pantalla de este Honor delgado es un pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución de 2736 x 1264 pixeles y una frecuencia de actualización de 120Hz. Sin duda uno de los mejores displays del 2025.

Este Honor 500 Pro tiene un procesador Snapdragon 8 Elite, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna en su versión más potente. Por si fuera poco y pese a su extrema delgadez, este modelo chino llega con una poderosa batería de 8000 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica. Con este atributo ha superado al iPhone 17 Air de Apple.

Honor 500 Pro

Este es el Honor 500 Pro. Foto: Foto: composición/@TechHome100

Las cámaras del Honor está formada por cuatro sensores principales: sensor de 200MP, lente Telefoto periscópico de 64MP, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Con estos sensores podrás grabar videos en 4K y tomar fotografía en diferentes condiciones de iluminación.

Se estima que este Honor 500 Pro costaría entre 800 a 900 dólares, por lo que al tipo de cambio representarían unos 3000 soles en el Perú.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

  2. Este Honor es el CLON mejorado del iPhone Air de Apple: chip Snapdragon 8 Elite, cámara de 200MP y 8000 mAh

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano