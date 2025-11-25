- Hoy:
Este Honor tiene la misma calidad que un iPhone 16 y cuesta menos: pantalla OLED 1.5K, 512GB y carga 100W
El Honor 200 es un gama media igual de potente que un iPhone y tiene cámaras con calidad 4K. Su precio ha bajado demasiado y su configuración es impresionante.
Pese a que los iPhone de Apple son considerados como algunos de los mejores teléfonos para generar contenido, desde hace algunos años, la marca china Honor le está 'pisando los talones' con sus nuevos equipos, los cuales destacan en rendimiento y calidad, además de que poseen un precio mucho más bajo.
En el 2024, Honor presentó al mundo uno de sus mejores modelos, el Honor 200 5G, un equipo con diseño premium, resistencia a golpes, un procesador de alto rendimiento y cámaras con calidad 4K. Lo mejor de todo es que su precio ha bajado demasiado para noviembre de este año.
PUEDES VER: Este Honor tiene 512GB, cámara de 108MP y batería que dura 2 días: tiene descuento de 460 soles en Yape
Uno de los atributos más importantes de este Honor 200 5G es su pantalla de tipo OLED con una diagonal de 6.7 pulgadas, resolución 1.5K, una resolución de 2664 x 200 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 2600 nits.
Además, este Honor llega con procesador Snapdragon 7 Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria, además de 5200 mAh con carga de 100W por cable. Sin duda una buena alternativa para jugar los videojuegos más exigentes.
El Honor 200 5G es uno de los mejores Android para este 2025. Foto: Honor
Pero, si de fotografías y videos se trata, el Honor 200 5G llega con una configuración impresionante: lente de 50MP con OIS, lente telefoto de 50MP, gran angular y macro de 12MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino que tus fotografías salen en calidad de estudio fotográfico.
Finalmente, ¿qué precio tiene el Honor 200 5G? Por solo 1579 soles o 430 dólares, podrás conseguir este nuevo equipo premium con una gran calidad y precio reducido.
