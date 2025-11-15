- Hoy:
Este Android es un CLON del iPhone 17 Air, pero tiene triple cámara con IA, Snapdragon 8 Elite y 8000 mAh
HONOR acaba de presentar en China su nuevo teléfono, el cual no solo se parece al iPhone 17 Air, sino que lo supera con sus cámaras con IA, chip gamer y batería que dura 3 días.
Pese a que Apple sorprendió al mundo con el lanzamiento de su nuevo teléfono premium y ultra delgado, el iPhone 17 Air, lo cierto es que este equipo ha resultado bastante decepcionante por muchos aspectos. Uno de ellos su única cámara de 48MP y otro su pequeña batería que solo tiene 2900 mAh, algo insuficiente para todas las funciones que puedes tener en tu equipo Apple.
Luego de la llegada de este modelo con extrema delgadez, diferentes marcas se han animado a presentar su propia versión 'Air', pero ninguna lo había hecho tan bien como HONOR, la marca china que acaba de presentar el modelo más potente que no solo se parece al equipo de Apple, sino que supera en todos los aspectos y este es el HONOR 500 Pro.
¿Por qué el HONOR 500 Pro es igual o más potente que el iPhone 17 Air? En primer lugar, debes saber que este equipo llega con una pnatalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una resolución de 2736 x 1264 pixeles y una frecuencia de actualización de 120Hz.
Si hablamos de potencia, este HONOR con diseño premium tiene un procesador Snapdragon 8 Elite, además de 16GB de RAM y 1TB de memoria interna. Por si fuera poco y pese a su extrema delgadez, este modelo chino llega con una poderosa batería de 8000 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el HONOR 500 Pro. Foto: Weibo
Pero lo que más ha llamado la atención es que este HONOR 500 Pro llega con un juego de cámaras con sensor de 200MP, lente Telefoto periscópico de 64MP, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Con estos sensores podrás grabar videos en 4K y tomar fotografía en diferentes condiciones de iluminación.
¿Qué precio tiene el HONOR 500 Pro? Pues bien, de momento no se tiene un precio oficial de estos equipos, pero se estima que costaría entre 800 a 900 dólares, por lo que al tipo de cambio representarían unos 3000 soles en el Perú.
