Olvídate del Xiaomi 15T Pro: este Honor es tres veces más BARATO y tiene 512GB, carga de 100W y cámaras 4K

Pese a ser un teléfono de 2024, el HONOR 200 es uno de los mejores Android que puedes comprar. Tiene potencia, diseño premium y no supera los 220 dólares.

Daniel Robles
El Honor 200 es uno de los gama media más completos y baratos que puedes comprar en 2025.
El Honor 200 es uno de los gama media más completos y baratos que puedes comprar en 2025.
No hay duda que los teléfonos chinos están dominando el mercado, puesto que estos equipos llegan cargados con especificaciones increíbles, funciones novedosas y además precios más competitivos que un iPhone de Apple o un Galaxy de Samsung.

La firma asiática HONOR acaba de estrenar uno de sus mejores teléfonos el HONOR 500 Pro y el HONOR Magic 8 Pro, dos modelos de estreno que sin duda alguna darán mucho que hablar. Sin embargo, si estás pensando renovar tu teléfono y quieres un equipo con las 3B de bueno, bonito y barato, entonces el Honor 200 podría ser la mejor propuesta que puedes tener para este 2025.

El HONOR 500 Pro es el nuevo teléfono de gama alta que se parece demasiado al iPhone 17 Air y lo supera en potencia y cámaras.

PUEDES VER: Este Android es un CLON del iPhone 17 Air, pero tiene triple cámara con IA, Snapdragon 8 Elite y 8000 mAh

¿Por qué debería comprar el Honor 200 de 2024 si existen muchas opciones en el mercado? Pues bien, debes saber que este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante.

La pantalla de este Honor 200 es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, una tasa de refresco de 120Hz y una protección anticaídas bastante potente.

Por si fuera poco, este HONOR llega con un potente procesador Snapdragon 7 Gen 3, además de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una poderosa batería de 5200 mAh con carga de 100W por cable.

Honor 200

Honor 200

Lo mejor de este Honor 200 es su potente juego de cámaras con calidad 4K. En este caso tenemos un sensor 50MP con OIS, gran angular de 12MP, Teleobjetivo de 50MP y selfie de 50MP. Las fotografías captadas por estos sensores serán de una gran calidad.

¿Qué precio tiene el Honor 200? Actualmente en algunos servidores podrás comprar este teléfono por 769 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 220 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

