- Hoy:
- Partidos de hoy
- Emelec vs. Liga de Quito
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Olvídate del Xiaomi 15T Pro: este Honor es tres veces más BARATO y tiene 512GB, carga de 100W y cámaras 4K
Pese a ser un teléfono de 2024, el HONOR 200 es uno de los mejores Android que puedes comprar. Tiene potencia, diseño premium y no supera los 220 dólares.
No hay duda que los teléfonos chinos están dominando el mercado, puesto que estos equipos llegan cargados con especificaciones increíbles, funciones novedosas y además precios más competitivos que un iPhone de Apple o un Galaxy de Samsung.
La firma asiática HONOR acaba de estrenar uno de sus mejores teléfonos el HONOR 500 Pro y el HONOR Magic 8 Pro, dos modelos de estreno que sin duda alguna darán mucho que hablar. Sin embargo, si estás pensando renovar tu teléfono y quieres un equipo con las 3B de bueno, bonito y barato, entonces el Honor 200 podría ser la mejor propuesta que puedes tener para este 2025.
PUEDES VER: Este Android es un CLON del iPhone 17 Air, pero tiene triple cámara con IA, Snapdragon 8 Elite y 8000 mAh
¿Por qué debería comprar el Honor 200 de 2024 si existen muchas opciones en el mercado? Pues bien, debes saber que este teléfono pertenece a la gama media, pero pese a ello tiene una configuración impresionante.
La pantalla de este Honor 200 es de tipo OLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD+, una tasa de refresco de 120Hz y una protección anticaídas bastante potente.
Por si fuera poco, este HONOR llega con un potente procesador Snapdragon 7 Gen 3, además de 12GB de RAM, además de 512GB de memoria y una poderosa batería de 5200 mAh con carga de 100W por cable.
Honor 200
Lo mejor de este Honor 200 es su potente juego de cámaras con calidad 4K. En este caso tenemos un sensor 50MP con OIS, gran angular de 12MP, Teleobjetivo de 50MP y selfie de 50MP. Las fotografías captadas por estos sensores serán de una gran calidad.
¿Qué precio tiene el Honor 200? Actualmente en algunos servidores podrás comprar este teléfono por 769 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 220 dólares.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90