Cámaras 4K de 200MP, carga de 100W, pantalla 120Hz y chip GAMER: este HONOR supera al iPhone 17 Pro y es más BARATO
El Honor 400 Pro es mucho más potente que el nuevo teléfono de Apple. Sus cámaras son TOP, su procesador GAMER y carga en minutos.
Honor se ha convertido en una de las marcas de tecnología más destacadas del mercado global, llegando a competir incluso con Apple y Samsung con sus modernos terminales.
Para este 2025, Honor ha presentado uno de sus mejores teléfonos, el Honor 400 Pro, un equipo con diseño premium, un procesador GAMER avanzado y cámaras de 200MP con calidad 4K. ¿Será suficiente para ser mejor que el iPhone 17 Pro?
Para iniciar con el análisis del Honor 400 Pro, debes de saber que es un smartphone de gama alta y por ello tiene una configuración impresionante, pero a diferencia de otras marcas, su precio no es tan descabellado. ¿Qué configuración tiene? Aquí lo veremos.
La pantalla de este Honor 400 Pro es de tipo AMOLED y tiene una diagonal de 6.7 pulgadas con una resolución de 1280 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz, además de unos 5000 nits de brillo máximo.
La potencia de este HONOR de gama alta llega de la mano del Snapdragon 8 Gen 3 acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna, además de una batería de 5300 mAh y carga de 100W de carga por cable y 50W de forma inalámbrica.
Este es el Honor 400 Pro. Foto: Xataka
¿Qué tan buenas son las cámaras? Uno de los atributos más importantes es su juego de cámaras, puesto que llega con lente de 200MP con OIS, lente Telefoto de 50mP con zoom óptico 3X, lente gran angular de 12MP y selfie de 50MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino que las fotografías se lucen impresionantes con esta configuración.
¿Qué precio tiene el Honor 400 Pro? Actualmente puedes comprar este teléfono por 2500 soles, un precio mucho más reducido que del iPhone 17 Pro que se cotiza por unos 6000 soles en el mercado peruano. ¿Qué te parece?
