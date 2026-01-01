Yape quiere que empieces el 2026 con nuevo teléfono y REMATA este Samsung con 1TB y triple cámara 50MP por S/499
El Galaxy A16 de Samsung es uno de los teléfonos más potentes y baratos. ¡Puedes comprarlo en Yape con descuento de 236 soles por tiempo limitado!
Si estás pensando renovar tu teléfono para iniciar el 2026 totalmente conectado a las redes sociales como TikTok e Instagram, entonces estás de suerte puesto que Yape está ofreciendo un gran descuento para comprar algunos de los teléfonos más potentes de marcas como Samsung, Xiaomi, Honor, Oppo y Apple.
¿Cansado del LAG en tus videojuegos y las fotografías borrosas? Si quieres comprarte un teléfono Samsung que sea bueno, bonito y barato, entonces el Galaxy A16 será ideal para ti y lo mejor de todo es que tiene un precio de locura en Yape.
Así es, solo por algunos días, podrás conseguir el Galaxy A16 por 499 soles, lo que significa que tendrás este moderno teléfono de Samsung con descuento de 236 soles en el aplicativo del BCP.
¿Cómo conseguir la promoción de Yape del Galaxy A16?
Simple, lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo, buscar la 'Tienda' virtual, encontrar el modelo elegido, en este caso el Galaxy A16, y finalmente darle en COMPRAR. Si te das cuenta, el precio se debitará de tu fondo de Yape y el producto te llegará a la puerta de tu casa.
¿Qué características tiene el Galaxy A16 de Samsung? Este teléfono básico llega con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con Exynos 1330, 4GB de RAM, 128GB de memoria, expandible ccon microSD hasta 1.5TB, además de triple cámara de 50MP y batería de 5000 mAh con carga de 25W.
El precio del Galaxy A16 en Yape. Foto: captura.
