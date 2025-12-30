Procesador GAMER, pantalla 120Hz, 512GB y cámara 108MP: este Honor es TOP y tiene descuento 220 soles en Yape

Con más de 10 millones de usuarios, el Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú y esto se debe a que gracias a ella se puede recibir y transferir dinero de forma inmediata, incluso sin necesidad de tener una cuenta en el BCP.

La gran popularidad de Yape ha generado que ahora también se puedan comprar diferentes productos, no solo alimentos en diferentes restaurantes, sino también electrodomésticos, celulares y hasta Smart TV.

A pocas horas de terminar el 2025, Yape ha lanzado una oferta relámpago para comprar algunos teléfonos de alta calidad al mejor precio posible. El Honor X8c es una de las mejoras teléfonos en la gama media y ahora podrá ser tuyo con un DESCUENTO de 220 soles.

Si bien el precio de este Honor X8c es de 1099 soles, solo por tiempo limitado podrás comprarlo por Yape a solo 879 soles, lo que implica un importante descuento por este equipo premium con grandes prestaciones.

Precio del Honor X8c en Yape. Foto: captura.

Si no sabes cómo comprar en Yape, ahora te enseñamos. Lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo 'moradito', buscar la opción de Tienda virtual y ubicar el Honor X8c. Al comprar el teléfono, el dinero se debitará de tu cuenta automáticamente y el producto llegará a la puerta de tu casa en un plazo de 24 a 48 horas.

¿Qué características tiene el Honor X8c? Este gama media cuenta con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD y 120Hz. Su procesador es el Snapdragon 685, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria, además de triple cámara de 108MP y selfie de 50MP. Sin duda una excelente opción por su precio y calidad.