Yape te regala DESCUENTO de 580 soles para comprar el Galaxy A56 de Samsung con cámaras 4K y procesador GAMER

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú, puesto que gracias a ella puedes recibir y enviar dinero casi de forma inmediata. Sin embargo, gracias a la gran acogida de la 'App morada' ahora también puedes comprar diferentes productos y servicios sin tener que salir del aplicativo.

Por si no lo sabes, desde hace varios meses, Yape ha implementado una 'Tienda virtual' en la cual podrás encontrar descuentos exclusivos para comprar diferentes teléfonos, tablets e incluso televisores.

PUEDES VER: Yape realizó novedosa actualización y ya no se puede ver el nombre completo de los usuarios

Si estás pensando en renovar tu teléfono, estás de suerte puesto que Yape ofrece un descuento de 580 soles para comprar el teléfono de gama media más TOP que lanzó Samsung este 2025, nos referimos al poderoso Galaxy A56 5G, un equipo de alto valor.

Para conseguir el Galaxy A56 5G de Samsung con este descuento especial, solo deberás ingresar al aplicativo Yape y buscar la 'Tienda virtual'. Luego de ello deberás comprar el producto o agregarlo al carrito.

Precio del Galaxy A56 5G en Yape. Foto: composición.

Si bien el precio del Galaxy A56 5G es de 1899 soles, con Yape solo deberás pagar 1319 para tenerlo en tus manos. ¿Qué te parece? Lo mejor de todo es que el dinero se debitará de tu cuenta personal y el producto te llegará a la puerta de tu casa, puesto que BCP garantiza esta compra.

¿Qué características tiene el Galaxy A56 5G? Este teléfono de Samsung tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, procesador Exynos 1580 con hasta 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara triple tiene un sensor de 50MP con OIS y se alimenta de una batería de 5000 mAh de carga rápida de 45W.