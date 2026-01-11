- Hoy:
Galaxy A57 vs. Galaxy A56: características, diferencias y mejoras del nuevo gama media de Samsung para 2026
En solo algunas semanas Samsung lanzará el Galaxy A57 y llegará con una serie de mejoras en comparación de su versión anterior. ¿Vale la pena renovar?
Si bien el Galaxy S26 Ultra es el teléfono más potente que Samsung estrenará para este 2026, lo cierto es que no es el único equipo premium que los fanáticos de la marca esperan su llegada.
Según las últimas filtraciones de Weibo y X, en solo algunas semanas, la marca coreana anunciará por todo lo alto la llegada del Galaxy A57 5G, un teléfono de gama media que combina diseño premium, cámaras 4K, potencia gamer y un precio reducido.
Este Galaxy A57 5G llega para reemplazar al Galaxy A56 de 2025, un teléfono que si bien fue recibido por todo lo alto, no significó un cambio significativo en sus especificaciones. ¿Qué diferencias hay entre el nuevo Samsung y el antiguo? Aquí todos los detalles.
Galaxy A57 vs. Galaxy A56: diferencias importantes
La gama media de Samsung se renueva con este Galaxy A57 5G, un teléfono TOP en el segmento intermedio, el cual llegará con una serie de mejoras importantes como un mejor procesador, nueva batería y carga de alta velocidad.
Si tienes un Galaxy A56 5G de Samsung y piensas renovar tu teléfono, entonces debes saber qué características cambian entre un modelo a otro. Conoce la ficha técnica de ambos dispositivos de gama media.
|Características
|Galaxy A57 5G
|Galaxy A565G
|Dimensiones
|16,11 x 7,74 x 8,2 mm
|162,2 x 77,5 x 7,4 mm
|Peso
|213 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|Super AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
|Resolución y densidad
|1.080 x 2.340 píxeles
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Exynos 1680
|Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
|Memoria RAM
|8 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 16 - One UI 8.5
|Android 14 - One UI 7
|Almacenamiento interno
|256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|128/256 GB
|Cámaras
|Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx
|Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
|Batería
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|S/ 2,100.00
|S/ 1,600.00
|Otros detalles
|Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault
|Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
