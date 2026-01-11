Galaxy A57 vs. Galaxy A56: características, diferencias y mejoras del nuevo gama media de Samsung para 2026

Si bien el Galaxy S26 Ultra es el teléfono más potente que Samsung estrenará para este 2026, lo cierto es que no es el único equipo premium que los fanáticos de la marca esperan su llegada.

Según las últimas filtraciones de Weibo y X, en solo algunas semanas, la marca coreana anunciará por todo lo alto la llegada del Galaxy A57 5G, un teléfono de gama media que combina diseño premium, cámaras 4K, potencia gamer y un precio reducido.

Este Galaxy A57 5G llega para reemplazar al Galaxy A56 de 2025, un teléfono que si bien fue recibido por todo lo alto, no significó un cambio significativo en sus especificaciones. ¿Qué diferencias hay entre el nuevo Samsung y el antiguo? Aquí todos los detalles.

Galaxy A57 vs. Galaxy A56: diferencias importantes

La gama media de Samsung se renueva con este Galaxy A57 5G, un teléfono TOP en el segmento intermedio, el cual llegará con una serie de mejoras importantes como un mejor procesador, nueva batería y carga de alta velocidad.

Si tienes un Galaxy A56 5G de Samsung y piensas renovar tu teléfono, entonces debes saber qué características cambian entre un modelo a otro. Conoce la ficha técnica de ambos dispositivos de gama media.