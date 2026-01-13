Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: ¿Cuál de estos teléfonos de gama media es más potente y costará menos en 2026?

No hay duda que este 2026 será uno de los más competitivos para las marcas que desarrollan smartphones. Motorola acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium, el Moto Signature y Moto Razr Fold, mientras que Samsung se alista para la llegada de su Galaxy S26 Ultra 5G, su equipo TOP para este nuevo año.

Sin embargo, tanto Motorola como Samsung tienen en su catálogo dos teléfonos de gama media que, sin duda alguna, serán algunos de los modelos más cotizados para este nuevo año 2026. ¿De qué modelos hablamos? Nos referimos al Motorola Edge 70 y Galaxy A57 5G de Samsung.

El Motorola Edge 70 5G es un teléfono premium que no solo está cubierto de cuero vegano, sino que tiene cámaras de alta calidad, una extrema delgadez y un potente chip Snapdragon Serie 7.

Por su parte, se estima que para febrero de este 2026, Samsung presentará al mercado su nuevo gama media, el Galaxy A57 5G, un teléfono con triple cámara que graba en 4K, un potente Exynos 1680, además de una mejora en batería y carga rápida.

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena o es mejor para comprar en 2026? Para definir ello, te vamos a dejar un ficha con las especificaciones de ambos dispositivos, para que de esta forma puedas definir tu compra, ya que ambos equipos tienen hasta 5 años de actualizaciones disponibles.

Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: versus características

Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que hoy verás enfrentadas, entre ambos equipos de Motorola y Samsung. ¿Cuál es mejor? Eso lo definirás tú mismo en base a la ficha técnica que te compartimos.