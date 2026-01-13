- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Real Madrid
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: ¿Cuál de estos teléfonos de gama media es más potente y costará menos en 2026?
Para este 2026, Motorola y Samsung presentan sus mejores teléfono de gama alta. Ambos son potentes, pero solo uno vale la pena al 100%.
No hay duda que este 2026 será uno de los más competitivos para las marcas que desarrollan smartphones. Motorola acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium, el Moto Signature y Moto Razr Fold, mientras que Samsung se alista para la llegada de su Galaxy S26 Ultra 5G, su equipo TOP para este nuevo año.
Sin embargo, tanto Motorola como Samsung tienen en su catálogo dos teléfonos de gama media que, sin duda alguna, serán algunos de los modelos más cotizados para este nuevo año 2026. ¿De qué modelos hablamos? Nos referimos al Motorola Edge 70 y Galaxy A57 5G de Samsung.
PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido
El Motorola Edge 70 5G es un teléfono premium que no solo está cubierto de cuero vegano, sino que tiene cámaras de alta calidad, una extrema delgadez y un potente chip Snapdragon Serie 7.
Por su parte, se estima que para febrero de este 2026, Samsung presentará al mercado su nuevo gama media, el Galaxy A57 5G, un teléfono con triple cámara que graba en 4K, un potente Exynos 1680, además de una mejora en batería y carga rápida.
¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena o es mejor para comprar en 2026? Para definir ello, te vamos a dejar un ficha con las especificaciones de ambos dispositivos, para que de esta forma puedas definir tu compra, ya que ambos equipos tienen hasta 5 años de actualizaciones disponibles.
Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: versus características
Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que hoy verás enfrentadas, entre ambos equipos de Motorola y Samsung. ¿Cuál es mejor? Eso lo definirás tú mismo en base a la ficha técnica que te compartimos.
|Características
|Motorola Edge 70
|Galaxy A57 5G
|Dimensiones
|159 x 74 x 5,99 mm
|16,11 x 7,74 x 8,2 mm
|Peso
|159 g
|198 g
|Pantalla y dimensiones
|Panel POLED de 6,67 pulgadas
Refresco de hasta 120 Hz
Brillo pico de hasta 4.500 nits
HDR10+
Corning Gorilla Glass 7i
|Super AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz
|Resolución y densidad
|Resolución Super HD (2.712 x 1.220 píxeles)
|1.080 x 2.340 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 7 Gen 4
|Exynos 1680
|Memoria RAM
|12 GB
|8 GB
|Sistema operativo
|Android 16 - My UX
|Android 16 - One UI 8.5
|Almacenamiento interno
512 GB UMCP
| 256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP, f/1.8, OIS, Ultra Pixel 2,0 µm
Ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 120º, Macro
Sensor de luz 3 en 1
Cámara frontal: 50mpx
| Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx
|Batería
|4.800 mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica 15W
|5.000 mAh
Carga rápida de 45W
|Precio
|800 euros
|S/ 2,100.00
|Otros detalles
|5G sub-6
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
GPS, GLONASS, Galileo
NFC
Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
|
Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90