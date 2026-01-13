0

Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: ¿Cuál de estos teléfonos de gama media es más potente y costará menos en 2026?

Para este 2026, Motorola y Samsung presentan sus mejores teléfono de gama alta. Ambos son potentes, pero solo uno vale la pena al 100%.

Daniel Robles
Características, diferencias y similitudes entre el Motorola Edge 70 y Galaxy A57 de Samsung.
No hay duda que este 2026 será uno de los más competitivos para las marcas que desarrollan smartphones. Motorola acaba de presentar al mundo sus nuevos teléfonos premium, el Moto Signature y Moto Razr Fold, mientras que Samsung se alista para la llegada de su Galaxy S26 Ultra 5G, su equipo TOP para este nuevo año.

Sin embargo, tanto Motorola como Samsung tienen en su catálogo dos teléfonos de gama media que, sin duda alguna, serán algunos de los modelos más cotizados para este nuevo año 2026. ¿De qué modelos hablamos? Nos referimos al Motorola Edge 70 y Galaxy A57 5G de Samsung.

El Motorola Edge 70 es uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos que puedes comprar en 2026.

PUEDES VER: Empieza el 2026 con este Motorola con procesador Snapdragon, 512GB, triple cámara 4K y precio reducido

El Motorola Edge 70 5G es un teléfono premium que no solo está cubierto de cuero vegano, sino que tiene cámaras de alta calidad, una extrema delgadez y un potente chip Snapdragon Serie 7.

Por su parte, se estima que para febrero de este 2026, Samsung presentará al mercado su nuevo gama media, el Galaxy A57 5G, un teléfono con triple cámara que graba en 4K, un potente Exynos 1680, además de una mejora en batería y carga rápida.

¿Cuál de estos dos teléfonos vale la pena o es mejor para comprar en 2026? Para definir ello, te vamos a dejar un ficha con las especificaciones de ambos dispositivos, para que de esta forma puedas definir tu compra, ya que ambos equipos tienen hasta 5 años de actualizaciones disponibles.

Motorola Edge 70 vs. Galaxy A57: versus características

Pantalla, procesador, almacenamiento, RAM, cámaras, batería, carga y precio. Estas son las especificaciones que hoy verás enfrentadas, entre ambos equipos de Motorola y Samsung. ¿Cuál es mejor? Eso lo definirás tú mismo en base a la ficha técnica que te compartimos.

CaracterísticasMotorola Edge 70Galaxy A57 5G
Dimensiones159 x 74 x 5,99 mm 16,11 x 7,74 x 8,2 mm
Peso159 g198 g
Pantalla y dimensionesPanel POLED de 6,67 pulgadas
Refresco de hasta 120 Hz
Brillo pico de hasta 4.500 nits
HDR10+
Corning Gorilla Glass 7i		Super AMOLED de 6.7 pulgadas
Full HD+
1000 nits de brillo máximo
120Hz
Resolución y densidadResolución Super HD (2.712 x 1.220 píxeles) 1.080 x 2.340 píxeles
ProcesadorSnapdragon 7 Gen 4 Exynos 1680
Memoria RAM12 GB8 GB
Sistema operativoAndroid 16 - My UX Android 16 - One UI 8.5
Almacenamiento interno
512 GB UMCP		 256 GB UFS 2.2
Micro SD hasta 1 TB
CámarasPrincipal: 50 MP, f/1.8, OIS, Ultra Pixel 2,0 µm
Ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 120º, Macro
Sensor de luz 3 en 1
Cámara frontal: 50mpx		 Cámara principal: 50 mpx
Cámara ultra gran angular: 12 mpx
Cámara macro: 5MP
Cámara frontal: 50mpx
Batería4.800 mAh
Carga rápida de 68W
Carga inalámbrica 15W		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
Precio800 eurosS/ 2,100.00
Otros detalles5G sub-6
Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.4
GPS, GLONASS, Galileo
NFC
Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
Sensor de huellas en pantalla
IP68
Doble altavoz estéreo
Samsung Knox Vault
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

