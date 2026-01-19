Galaxy S24 FE: ¿qué precio tiene en 2026 el gama alta de Samsung con cámaras 8K, 512GB y pantalla 120Hz?

En solo algunas semanas, Samsung anunciará la realización del famoso Galaxy Unpacked 2026, evento en el que la marca coreana lanzará de forma oficial el Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Galaxy S26 Ultra, sus tres nuevos equipos premium que renuevan su diseño y refuerzan sus características.

Según estimaciones nuestras, estos equipos no bajarán de los 1100 dólares hasta 2000 dólares en su versión más TOP, el Galaxy S26 Ultra de 2TB, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes pero más baratas.

Es por ello que el Galaxy S24 Fan Edition se ha convertido en uno de los modelos más buscados de las últimas semanas, puesto que este gama alta de 2024 ha bajado su precio al mínimo y es una de las versiones más TOP que puedes comprar.

¿Qué características tiene el Galaxy S24 Fan Edition? En este caso tenemos un equipo premium con una pantalla de tipo Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1900 nits.

Si hablamos de potencia, este teléfono de Samsung cuenta con un procesador Exynos 2400e, acompañado de 128GB, 256GB o 512GB de memoria, además de una batería de 4700 mAh con carga de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Colores del Galaxy S24 Fan Edition de Samsung. Foto: composición/techtudo.com.br

Sin embargo, esto no es todo ya que este Galaxy S24 FE sobresale por sus cámaras, las cuales te permiten grabar en calidad 8K. Sensor de 50MP, lente gran angular de 12MP, lente telefoto de 8MP y selfie de 10MP. Las fotografías sobresalen tanto de día como de noche y los videos tienen una alta definición.

¿Qué precio tiene el Galaxy S24 FE en 2026? Actualmente puedes comprar este teléfono por solo 1700 soles, precio mucho más bajo que incluso en Galaxy A55 o Galaxy A56 y es mucho mejor que estos equipos de Samsung.