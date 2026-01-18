Renueva tu teléfono este 2026 por este Galaxy con cámaras de 200MP, chip Snapdragon 8, pantalla fluida y precio insignificante

Samsung se alista para la realización de su famoso Galaxy Unpacked 2026, evento exclusivo en el que mostrará su teléfono más potente para este año, el Galaxy S26 Ultra 5G, un teléfono premium que no solo renueva su diseño, sino que llegará con el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5, cuatro cámaras con calidad 8K y una mejora importante en la inteligencia artificial de la mano de Gemini de Google.

Sin embargo, según estimaciones nuestras, este potente Android llegará a costar entre 1500 a 2000 dólares en su versión más TOP, por lo que miles de usuarios están buscando alternativas igual de potentes, pero más económicas. Este es el caso del Galaxy S24 Ultra, el cual si bien fue presentado en 2024 sigue vigente por muchos años más.

Pero, ¿qué hace especial al Galaxy S24 Ultra? Pues bien, este celular es un equipo premium y no solo está hecho de TITANIO, tiene una pantalla de tipo AMOLED con una diagonal de 6.8 pulgadas, una tasa de refresco de 120Hz, además de una protección Gorilla Glass Armor.

La potencia de este teléfono de Samsung llega con el poderoso Snapdragon 8 Gen 3, el cual tendrá incluido unos 12GB de RAM, 512GB de memoria o 1TB de memoria y una potente batería de 5000 mAh con carga de 45W por cable.

Sin embargo, el mejor atributo de este Galaxy S24 Ultra no solo es el Galaxy AI, o la inteligencia artificial. Este equipo llega con un poderoso juego de cámaras que te permiten grabar videos en 8K a 30fps. El lente principal es de 200MP lente gran angular de 12MP, lente zoom 5X de 50MP, lente zoom 3X de 10MP y selfie de 12MP.

Si bien el precio de este Galaxy S24 Ultra fue de más de 5000 soles, actualmente puede ser tuyo por 2500 soles en diferentes tiendas. Esto significa que puede ser tuyo por 740 dólares.