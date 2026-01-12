0

Red Magic 11 Pro: ¿qué precio tiene en 2026 el teléfono GAMER más potente de ZTE que supera en todo al S26 Ultra?

ZTE tiene en su catálogo el teléfono GAMER más potente del mundo y si quieres comprarlo debes saber por qué es el más TOP y cuándo llega de forma oficial.

Daniel Robles
El Red Magic 11 Pro es el teléfono GAMER más potente del mundo, según AnTuTu Benchmark, y cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5.
El Red Magic 11 Pro es el teléfono GAMER más potente del mundo, según AnTuTu Benchmark, y cuenta con un procesador Snapdragon 8 Gen 5. | Foto: composición/@BenGeskin
COMPARTIR

Samsung se alista para la llegada de su teléfono más avanzado, el Galaxy S26 Ultra 5G, un smartphone con un mejor procesador, cámaras con calidad 8K y nuevas funciones con Inteligencia artificial.

Sin embargo, según el ranking internacional de AnTuTu Benchmark, el Red Magic 11 Pro se ha convertido en el teléfono GAMER más potente del mundo, el cual no solo llega con el chip más TOP, sino una configuración impresionante. ¿Qué tan potente es? Aquí todos los detalles.

Red Magic 11 Pro

Este es el ranking de AnTuTu Benchmark. Foto: captura.

El Redmi Note 14 de Xiaomi es uno de los teléfonos más baratos y potentes para este 2026. Su configuración es bastante TOP y cuesta poco.

PUEDES VER: No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi con 1TB de memoria, chip avanzado y pantalla 120Hz es TOP y cuesta $200

¿Qué características son las más buscadas en un teléfono GAMER? En primer lugar es importante la pantalla para disfrutar del cotnenido multimedia. En este caso tenemos un display AMOLED de 6.85 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución 1216 x 2688 pixeles.

Otro punto clave es el procesador y batería. En este caso tenemos un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado del GPU Adreno 840, además de 24GB de RAM y 1TB de memoria interna. Su batería es de 7500 mAh y tiene una carga de 80W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Las luces RGB son importantes para darte una experiencia GAMER y este Red Magic 11 Pro tiene un ventilador RGB de alta calidad, además de un sistema de refrigeración líquida. Este equipo es uno de los pioneros en este apartado y además su precio no es tan elevado.

Si bien el ZTE Red Magic 11 Pro no llega de forma oficial al Perú, podrás comprarlo en algunas tiendas por 4599 soles, un precio bastante aceptable para todo lo que ofrece.

Red Magic 11 Pro

Precio del Red Magic 11 Pro en Perú. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Galaxy A57: características, cuando sale y qué precio tendrá el teléfono de gama media más potente de Samsung

  2. No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi con 1TB de memoria, chip avanzado y pantalla 120Hz es TOP y cuesta $200

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano