Red Magic 11 Pro: ¿qué precio tiene en 2026 el teléfono GAMER más potente de ZTE que supera en todo al S26 Ultra?
ZTE tiene en su catálogo el teléfono GAMER más potente del mundo y si quieres comprarlo debes saber por qué es el más TOP y cuándo llega de forma oficial.
Samsung se alista para la llegada de su teléfono más avanzado, el Galaxy S26 Ultra 5G, un smartphone con un mejor procesador, cámaras con calidad 8K y nuevas funciones con Inteligencia artificial.
Sin embargo, según el ranking internacional de AnTuTu Benchmark, el Red Magic 11 Pro se ha convertido en el teléfono GAMER más potente del mundo, el cual no solo llega con el chip más TOP, sino una configuración impresionante. ¿Qué tan potente es? Aquí todos los detalles.
Este es el ranking de AnTuTu Benchmark. Foto: captura.
PUEDES VER: No es un teléfono GAMER, pero este Xiaomi con 1TB de memoria, chip avanzado y pantalla 120Hz es TOP y cuesta $200
¿Qué características son las más buscadas en un teléfono GAMER? En primer lugar es importante la pantalla para disfrutar del cotnenido multimedia. En este caso tenemos un display AMOLED de 6.85 pulgadas con 144Hz de tasa de refresco, además de una resolución 1216 x 2688 pixeles.
Otro punto clave es el procesador y batería. En este caso tenemos un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado del GPU Adreno 840, además de 24GB de RAM y 1TB de memoria interna. Su batería es de 7500 mAh y tiene una carga de 80W por cable y 80W de forma inalámbrica.
Las luces RGB son importantes para darte una experiencia GAMER y este Red Magic 11 Pro tiene un ventilador RGB de alta calidad, además de un sistema de refrigeración líquida. Este equipo es uno de los pioneros en este apartado y además su precio no es tan elevado.
Si bien el ZTE Red Magic 11 Pro no llega de forma oficial al Perú, podrás comprarlo en algunas tiendas por 4599 soles, un precio bastante aceptable para todo lo que ofrece.
Precio del Red Magic 11 Pro en Perú. Foto: captura.
