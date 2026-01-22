Motorola Edge 70 Fusion: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media más potente y barato de Motorola

Para este 2026, Motorola ha presentado dos de sus teléfonos más avanzados, el Motorola Signature y el Motorola Razr Fold 5G, dispositivos avanzados que competirán en la gama premium y serán los más costosos que puedes comprar este año.

Sin embargo, la marca con capitales chinos, también presentará teléfonos económicos con grandes especificaciones y el mejor de todos será el Motorola Edge 70 Fusion, el cual no solo tendrá un diseño premium, sino un precio muy bajo ya que se dice que no superará los 350 o 400 dólares.

Y es que el Motorola Edge 70 Fusion llegará provisto con una pantalla de tipo AMOLED de 6.78 pulgadas con una increíble tasa de refresco de 144Hz, además de compatibilidad con HDR10+ y cuatro bordes curvos.

Pero eso no es todo, ya que este Motorola de gama media tendrá el potente procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM y 512GB de memoria, además de una poderosa batería de 7000 mAh con carga de 68W por cable.

Este será el diseño del Motorola Edge 70 Fusion. Foto: X

Si bien este Motorola Edge 70 Fusion no será especialista en fotografía o video, tendrá sensores avanzados: lente de 50MP, gran angular de 12MP, macro 2MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías en alta definición.

Lo mejor de todo, es que el Motorola Edge 70 Fusion llega con certificación militar, resistencia al agua y polvo IP68 e IP69, además de una protección Gorilla Glass 7i en pantalla. Su precio será bajo y es uno de los mejores gama media del 2026.