Galaxy A37: características, precio y cuándo sale el teléfono de gama media con chip Snapdragon y cámaras 4K de Samsung

En solo algunas semanas, Samsung presentará al mundo dos de sus teléfonos más esperados, sus nuevos celulares de gama media, los Galaxy A57 y Galaxy A37.

Si bien estos equipos no son los más avanzados de la marca coreana, son potentes y cuestan menos que un Galaxy S26 Ultra o un Galaxy Z Fold7. Es más, se dice que para este nuevo año, el Galaxy A37 será mucho más equilibrado que su hermano mayor, por lo que ha generado expectativa entre los usuarios.

¿Cuándo saldrá el Galaxy A37 de Samsung? Si bien la marca coreana aún no lo ha oficilizado, según las más recientes filtraciones, este teléfono llegará durante la última semana de febrero de este 2026 y no solo tendrá una gran capacidad, sino mejorará en la inteligencia artificial y la calidad de sus cámaras.

¿Qué caracteríticas tendrá el Galaxy A37? Si hablamos de su pantalla, esta será un panel Super AMOLED con una diagonal de 6.7 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 1900 nits, además de una resolución de 2340 x 1080 pixeles.

Si hablamos de potencia, se cree que este teléfono de Samsung mantendrá el chip Snapdragon, pero para esta generación será el Snapdragon 7 Gen 4, el cual llegará cpn 8GB de RAM y 256GB o 12GB de RAM y 512GB. Pero, esto no es todo ya que este potente Galaxy A37 tendrá 5000 mAh de batería con una carga de 45W.

Colores del Galaxy A37 de Samsung. Foto: Samsung

Pero, el mejor apartado de este teléfono de Samsung, sin duda alguna, será el juego de triple cámara que incluye. En este caso un sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Videos en 4K a 30fps y 60fps totalmente garantizados tanto de día como de noche.

¿Qué precio tendrá el Galaxy A37 de Samsung? Se estima que este equipo costará entre 350 a 400 dólares, lo que significa que será uno de los teléfonos de gama media más potentes y baratos para este 2026.