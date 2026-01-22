Huawei Pura 80 Ultra: ¿qué precio tiene en 2026 el teléfono chino con cámaras de nivel TOP, 512GB y batería con carga 100W?

Luego de un meteórico ascenso, la marca china Huawei fue betada por Estados Unidos y con ello sufrió de una complicada situación, ya que desde 2020, sus teléfonos ya no podían incluir los Google Mobile Services y con ello la Play Store.

Esta situación ha generado que Huawei tenga un pequeño retroceso, pero la gran calidad de sus terminales ha generado que siga liderando las ventas en China, su país natal, y otras regiones, puesto que ahora sus teléfonos presumen tener las mejores cámaras del mundo, al menos así lo demuetra el más reciente ranking de DxOmark.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: composición/@notebookcheck

Por si no lo sabes, DxOmark es una empresa que se encarga de evaluar científicamente la calidad de las cámasra y otros dispositivos. La firma saca un ranking mensual y según el último reporte, el Huawei Pura 80 Ultra es el equipo con el mejor sistema fotográfico, logrando superar a Oppo, Honor, Vivo e incluso Apple.

Y es que el Huawei Pura 80 Ultra incluye diferentes sensores que lo hacen una alternativa ideal. Su lente principal tiene 50MP con un tamaño de 1 pulgada, también tiene un lente gran angular de 40MP, un Ultra Chrome de 1.5MP, un lente Telefoto de 50MP con Zoom óptico 3.7X y lente Telefoto 12.5MP con zoom óptico 9.4X.

Las fotografías y videos captados con este potente teléfono de Huawei snn batante eficientes. El precio de este Huawei Pura 80 Ultra ha bajado en 2400 soles y podrá ser tuyo ahora mismo por 4000 soles. Sin duda una de las mejore alterntivas.