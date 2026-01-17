Este Huawei ULTRA tiene las mejores cámaras del mundo: graba en calidad cinematográfica y ofrece rendimiento TOP

Pese a que Apple, Samsung, Vivo y Oppo intentan demostrar que tienen los teléfonos con las mejores cámaras del mundo, ninguna ha podido superar al poderoso Huawei Pura 80 ULTRA, el cual actualmente figura en el TOP1 de los equipos con las mejores cámaras y sensores, según DxOmark.

DxOmark es una prestigiosa página especializada en la que se realizan testeos y comparativo entre diferentes teléfonos, para ver cuál tiene mejor pantalla, mejor cámara y hasta mejor batería. Según el más reciente ranking internacional, el Huawei Pura 80 ULTRA es la mejor opción y ha superado al Vivo X300 Pro, al Oppo Find X8 Pro y hasta al iPhone 17 Pro Max de Apple.

¿Qué características tiene el Huawei Pura 80 ULTRA? Si hablamos de pantalla, este teléfono llega con panel OLED de 6.8 pulgadas y una resolución de 2848 x 1276 pixeles, además de 3000 nits y una tasa de refresco de 120Hz.

La potencia de este teléfono llega de la mano del Kirin 9020, acompañado de 16GB de RAM, 512GB de memoria, además de una batería de 5170 mAh y carga de 100W por cable y 80W de forma inalámbrica.

Este es el Huawei Pura 80 Ultra. Foto: composición/@Gadgetsdata

Sin embargo, el mejor atributo de este Huawei Pura 80 ULTRA, es el juego de cámaras de alta definición: lente 50MP de 1 pulgada, lente Telefoto de 50MP con zoom 3.7X, lente Telefoto de 12,5MP con zoom 9.4X, gran angular 40MP, lente Ultra Chrome y selfie de 13MP. Los resultados de estos sensores son increíbles.

¿Qué precio tiene el Huawei Pura 80 ULTRA en 2026? Actualmente podrás comprar este potente Android por 4000 soles, lo que significa que es mucho más barato que un iPhone 17 y Galaxy S25 Ultra.