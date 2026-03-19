¡Aviso importante! Recientemente, las autoridades enviaron un importante anuncio para los inmigrantes haitianos en Springfield que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS): este grupo debe evitar conducir con una licencia de conducir que haya expirado. La razón, es que la validez de este estatus está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema.

Exigen a los inmigrantes haitianos con TPS a NO conducir con la licencia de conducir vencida

Recientemente, Karli Gibson, abogada de Advocates for Basic Legal Equality, brindó recomendaciones durante una reunión de la CommUnity Connection Coalition, anteriormente conocida como Haitian Coalition, donde envió un contundente mensaje para los inmigrantes con TPS. ‘Springfield News Sun’ compartió más detalles al respecto.

En este encuentro, se abordaron las actualizaciones legales en torno a la Corte Suprema, que está evaluando los argumentos relacionados con la impugnación del gobierno sobre el fin de este permiso para haitianos y sirios.

Exigen a los inmigrantes haitianos con TPS a NO conducir con la licencia de conducir vencida.

Recordemos que la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio había prorrogado previamente la fecha de vencimiento de las licencias para los titulares del TPS hasta el 15 de marzo, esto luego de la decisión de no dejar que el TPS expirara el 3 de febrero.

A medida que la situación se mantiene en espera de un fallo de la Corte Suprema, la posibilidad de que el BMV extienda nuevamente la fecha de vencimiento de las licencias más allá del 15 de marzo sigue siendo incierta. Gibson indicó que, hasta el momento, no ha habido cambios, pero se deben tomar ciertas preocupaciones.

“Recomendamos encarecidamente a la gente que no conduzca sin licencia, ni siquiera si no están seguros de si les van a renovar la suya”, señaló. “Nuestro consejo es que busquen transporte alternativo. Sabemos que hay voluntarios a través de G92 y Springfield Neighbors United, y también está el sistema de transporte público local. Recomendamos que consideren estas opciones en lugar de conducir sin licencia”, acotó.

¿Qué más ha dicho Gibson sobre la licencia de conducir y la situación de los haitianos?

El TPS ha sido prorrogado, lo que hace posible las personas con solicitudes de asilo pendientes puedan acceder a una licencia de conducir. No obstante, Gibson ha señalado que, quienes hayan solicitado un permiso de trabajo relacionado con el asilo o ya lo posean, pueden utilizar el comprobante de solicitud o el permiso mismo para obtener la licencia.

Esta alternativa se presenta como una opción más segura en comparación con la solicitud basada en el TPS, cuya situación está en proceso y genera incertidumbre.