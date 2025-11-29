0
EN VIVO
Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores

Huawei enloquece y lanza descuento de S/ 1800 soles en este teléfono TOP con pantalla OLED de 120Hz y cuádruple cámara 4K

El Huawei Pura 80 es considerado como uno de los mejores teléfonos para fotografía y video. Sin embargo, es mucho más que cámaras con nivel cinematográfico.

Daniel Robles
El Huawei Pura 80 es uno de los teléfonos mejor diseñados para fotografía. Tiene un rendimiento TOP y su precio ha bajado en 1800 soles.
El Huawei Pura 80 es uno de los teléfonos mejor diseñados para fotografía. Tiene un rendimiento TOP y su precio ha bajado en 1800 soles. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

En el 2018, Huawei estuvo en su mejor momento y sus teléfonos superaban al poderoso iPhone de Apple. Sin embargo, en 2019 todo cambió, ya que un beto de Estados Unidos hizo que los equipos de la marca china, smartphones y tablet, ya no puedan tener los Google Mobile Services, es decir compatibilidad con muchas aplicaciones vitales.

Esta situación generó que Huawei se vea afectado de forma sustancial, puesto que sus nuevos equipos ya no tenían Play Store. Sin embargo, la marca china siguió adelante y hasta la fecha sigue lanzando teléfonos de alta calidad y el Huawei Pura 80 es prueba de ello.

El Huawei Pura 80 Ultra es el teléfono con la mejor cámara del mundo, según DxOmark. Este equipo premium supera al iPhone 17 Pro Max.

PUEDES VER: El iPhone 17 Pro Max ha sido humillado por este Huawei que tiene cámaras con calidad cinematográfica y diseño premium

Lo mejor de todo es que, tras ser lanzado hace algunos meses, el Huawei Pura 80 ahora se vende con un descuento de 1800 soles. ¿Por qué debería comprarlo? Conoce su destacada ficha técnica.

El Huawei Pura 80 tiene un panel o pantalla OLED de Tipo LTPO de 6.6 pulgadas, con una resolución 1256 x 2760 pixeles, además de unos 120Hz de tasa de refresco y una protección extrema Kunlun Glass 2.

Si hablamos de potencia, este Huawei llega con procesador Kirin 9010S, un 12GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria, además de batería de 5170 mAh y carga de 66W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Huawei Pura 80

Este es el Huawei Pura 80. Foto: captura.

Sin embargo, el mejor atributo más importante de este Huawei Pura 80 tiene triple cámara: 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP, lente Telefoto periscópico de 12MP y selfie de 13MP. Los videos grabados con este equipo pueden salir en 4K a 60fps y las fotografías resultan en alta definición.

El precio del Huawei Pura 80 en noviembre del 2025 es de 2399 soles, lo que significa un descuento de 1800 soles. Sin duda una excelente opción en la gama alta, por la increíble calidad de sus sensores. Ten en cuenta que ahora los equipos de la marca, pueden tener las Apps de Google con ayuda del AppGalery y Petal Search.

Huawei Pura 80

Precio del Huawei Pura 80 en Perú. Foto: captura.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Este Motorola de 2022 tiene cámara 8K de 200MP, chip GAMER y carga al 100% en 8 minutos: su precio es 50% menos

  2. Este Galaxy de 2023 tiene cámara de 200MP con calidad 8K y Snapdragon 8 Gen2: su precio es más bajo que un Xiaomi

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano