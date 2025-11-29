Huawei enloquece y lanza descuento de S/ 1800 soles en este teléfono TOP con pantalla OLED de 120Hz y cuádruple cámara 4K

En el 2018, Huawei estuvo en su mejor momento y sus teléfonos superaban al poderoso iPhone de Apple. Sin embargo, en 2019 todo cambió, ya que un beto de Estados Unidos hizo que los equipos de la marca china, smartphones y tablet, ya no puedan tener los Google Mobile Services, es decir compatibilidad con muchas aplicaciones vitales.

Esta situación generó que Huawei se vea afectado de forma sustancial, puesto que sus nuevos equipos ya no tenían Play Store. Sin embargo, la marca china siguió adelante y hasta la fecha sigue lanzando teléfonos de alta calidad y el Huawei Pura 80 es prueba de ello.

Lo mejor de todo es que, tras ser lanzado hace algunos meses, el Huawei Pura 80 ahora se vende con un descuento de 1800 soles. ¿Por qué debería comprarlo? Conoce su destacada ficha técnica.

El Huawei Pura 80 tiene un panel o pantalla OLED de Tipo LTPO de 6.6 pulgadas, con una resolución 1256 x 2760 pixeles, además de unos 120Hz de tasa de refresco y una protección extrema Kunlun Glass 2.

Si hablamos de potencia, este Huawei llega con procesador Kirin 9010S, un 12GB de RAM, 512GB o 1TB de memoria, además de batería de 5170 mAh y carga de 66W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Huawei Pura 80. Foto: captura.

Sin embargo, el mejor atributo más importante de este Huawei Pura 80 tiene triple cámara: 50MP con OIS, lente gran angular de 13MP, lente Telefoto periscópico de 12MP y selfie de 13MP. Los videos grabados con este equipo pueden salir en 4K a 60fps y las fotografías resultan en alta definición.

El precio del Huawei Pura 80 en noviembre del 2025 es de 2399 soles, lo que significa un descuento de 1800 soles. Sin duda una excelente opción en la gama alta, por la increíble calidad de sus sensores. Ten en cuenta que ahora los equipos de la marca, pueden tener las Apps de Google con ayuda del AppGalery y Petal Search.